2020-04-24T13:40:21+03:00
Общество

«Ростелеком» для бизнеса: комплекс актуальных решений для бесперебойной работы

Отличительной особенностью работы в условиях пандемии коронавируса стал переход на удаленный режим работы, что требует от бизнеса нового видения и подхода
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«Ростелеком» предлагает крупным корпоративным клиентам комплекс проверенных и эффективных решений, которые позволяют сохранить непрерывность бизнес-процессов в новых условиях.

Вызовы, которые стоят перед любой компанией для организации удаленной работы — это организация постоянного доступа к информационным ресурсам, устойчивая связь и удобное общение сотрудников по рабочим вопросам, а также обеспечение безопасности сотрудников и пользователей.

Комплекс услуг «Ростелекома» по организации удаленного доступа к информационным ресурсам клиента включает сервисы по предоставлению доступа к интернету, организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа, предоставление услуг виртуального ЦОД, а также защиту от DDoS-атак. Услуга «Виртуальный центр обработки и хранения данных» от «Ростелекома» позволяет за считанные часы взять в аренду или увеличить текущие вычислительные мощности для размещения любых информационных систем, сервисов хранения данных и сетевых виртуальных ресурсов с заданными характеристиками.

«Виртуальный ЦОД» компании «Ростелеком» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность услуги, а также обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Вторая группа услуг призвана гарантировать устойчивую и удобную связь и включает услуги мобильной связи, бесплатный вызов в коде 8-800, виртуальную АТС, видео-конференц-связь и М2М-контроль.

Третья группа услуг, сфокусированных на безопасности, включает сервис видеонаблюдения, а также предлагает уникальное комплексное решение для высокоточного удаленного контроля температуры тела проходящих мимо людей с использованием тепловизоров. Такое решение позволяет бесконтактно, с высокой точностью измерять температуру тела до 80 человек в секунду одновременно. Основные преимущества услуги «Видеонаблюдения» — индивидуальное проектирование системы для каждого клиента; монтаж, настройка и подключение оборудования; предоставление прямого интернет-канала.

- Массовый перевод сотрудников на удаленный режим бизнеса — сложная задача, требующая ресурсов и знаний. Поэтому мы предлагаем крупным корпоративным пользователям оптимальные сервисы, сфокусированные в три базовые составляющие, которые наиболее эффективным образом отвечают текущим вызовам времени. При этом “Ростелеком” гарантирует безопасную и надежную работу своих цифровых продуктов и сервисов, — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

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