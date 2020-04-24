Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз

Компания зафиксировала пятикратный рост числа заказов SIM-карт с доставкой на дом в период самоизоляции. Также увеличилось количество заявок на перенос номера в сеть Tele2. При выборе продуктового предложения клиенты отдают предпочтение тарифу «Мой онлайн».

В период с 1 по 20 апреля количество SIM-карт Tele2, купленных с доставкой на дом, выросло на 405% по сравнению с аналогичным периодом марта. Это объясняется тем, что в период самоизоляции клиенты компании отдают предпочтение покупкам в онлайн-режиме.

Рост количества продаж SIM-карт с доставкой наблюдается во всех регионах присутствия оператора. Так, в Москве 1-20 апреля клиенты компании оформили в 4 раза больше онлайн-заказов на дом, чем за первые 20 дней марта. Жители Белгородской области в апреле также предпочли подключаться к сети Tele2 в режиме онлайн – число заказов SIM-карт с курьерской доставкой в регионе выросло на 54%. Кроме того, в период действия режима полной изоляции в столичном регионе увеличилось количество заявок на перенос абонентского номера в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) – прирост в интернет-канале составил 50%. В Черноземье число онлайн-заявок на переход в сеть Tele2 с сохранением номера выросло более чем в 25 раз.

Заказ нового номера можно оформить онлайн в интернет-магазине Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а абонент может пройти простую и удобную процедуру саморегистрации или заключить бумажный договор.

При заказе SIM-карт клиенты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика. Так, с начала года лидером по количеству подключений остается «Мой онлайн». Белгородские абоненты поддерживают общероссийскую тенденцию и при подключении также делают выбор в пользу тарифа «Мой онлайн».

В начале апреля Tele2 дополнила тарифы новыми предложениями, соответствующими потребностям каждого абонента, стилю жизни и его интересам. Помимо оптимального соотношения минут и гигабайтов, клиент может выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», Ivi или START, бесплатное пользование сервисом оператора «Звук», подписки на онлайн-кинотеатры Wink и Okko, видеосервис MEGOGO. Также абонентам доступен безлимит на Youtube, онлайн-уроки английского, скидки на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое.

Подробнее на сайте https://belgorod.tele2.ru