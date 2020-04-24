2020-04-24T10:51:31+03:00
Экономика

ВТБ упрощает для малого бизнеса прием оплаты при доставке

Банк и платежный сервис 2can в апреле запустили возможность приема оплаты заказов смартфоном при доставке продуктов и готовых блюд
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Представители небольших магазинов и ресторанов, используя данный сервис, смогут принять оплату без дорогостоящего эквайрингового оборудования. Для приема платежа достаточно скачать на Android с поддержкой технологии NFC специальное приложение tap2go. Смартфон курьера будет принимать бесконтактную оплату картами и смартфонами, на которых установлены Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

- Многие небольшие рестораны и магазины на фоне развития пандемии коронавируса вынуждены были освоить новое для себя направление доставки. Наш сервис поможет им адаптироваться к текущей ситуации без значительных затрат и продолжить развитие бизнеса после окончания периода самоизоляции, — подчеркнул вице-президент руководитель департамента эквайринга ПАО Банк ВТБ Алексей Киричек.

Подключение к сервису обеспечивает компания 2сan, оставить заявку на подключение можно на сайте ВТБ по адресу acquiring.vtb.ru в разделе «Мобильный эквайринг» и на сайте компании 2Can. При необходимости специалисты компании могут подключить к смартфону курьера с предустановленным приложением облачную онлайн-кассу, а чек покупателю будет доставлен на электронную почту.

- Сервисы доставки продуктов и готовых блюд по всей России сейчас перегружены, время ожидания заказов значительно выросло. Наше решение поможет магазинам и ресторанам увеличить число заказов без лишних инвестиций, — отметил генеральный директор компании 2can Дмитрий Богдашев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Все зависит от наглости": Как нелегальные перевозчики устроили бизнес на закрытых из-за карантина границах
Официально российско-белорусский рубеж уже больше месяца на замке, но если в кармане есть сто долларов, то попасть на любую из сторон Союзного государства не составит труда ["Союзное вече"]
Андрей Костин о предложениях банковского сектора по совершенствованию механизмов поддержки
Президент – председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин, принявший участие в совещании по вопросам банковского кредитования экономики под руководством Президента РФ
Новости 24
Трое белгородцев находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ
Заболевание COVID-19 в радиологическом отделении белгородского онкодиспансера не подтвердилось
Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Белгородские приставы помогли белгородцу получить квартиру
В Белгородской области в ДТП погибла 18-летняя девушка
Жителя Волоконовского района будут судить за попытку дать взятку
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
Спасатели провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Белгорода
Сбербанк выдал 5,8 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты
Преподаватель Белгородского госуниверситета принял участие в конференции Российского исторического общества
Белгородцев никто не собирается ограничивать в передвижениях
В Белгородской области с начала пандемии заболело 202 человека
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
Валуйский Дворец культуры и спорта преобразится после ремонта