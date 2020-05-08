2020-05-08T10:51:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 8 мая 2020 года составило 613 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 8 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 8 мая 2020 года составило 613 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 8 мая 2020 года составило 613 человек.Фото: "КП" Архив
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Число новых заболевших за минувшие сутки в Белгородской области по данным сайта Стопкороновирус рф на 10.30 8 мая составило 39 человек. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заболело 613 белгородцев.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 699 новых случаев заболевания. Число заболевших с начала истории заболеваний в стране достигло 187 859 человек. За минувшие сутки выздоровело 2 805 человек (всего 26 608). Число умерших от заражения увеличилось еще на 98 человек и составило 1 723.

В соседней Курской области за минувшие сутки выявлен 71 новый заболевший, всего с начала пандемии в области заболели 1 268 человек. В Тамбовской области число заболеваний достигло 1 131 человек (85 новых случаев за минувшие сутки). В Орловской области число заболевших составило 923 человека, за минувшие сутки зарегистрировано 58 новых заболеваний. В Воронежской области число заболевших составило 766 человека (плюс 35 за минувшие сутки), в Липецкой области — 752 человека (плюс 49 человек за минувшие сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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