Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 мая 2020: Умер 6-й пациент с COVID-19

В Белгородской области умер уже 6-й пациент с коронавирусной инфекцией. В Ивнянском районе, который до последнего держался на нулевой статистике по заболевшим, появился свой, местный пациент, с коронавирусной инфекцией. И только 21 207 человек в области, где проживает 1 миллион 549 тысяч 151 человек прошли обследование на COVID-19.

Количество изолированных по контакту с заболевшими неуклонно растет

Графа о количестве изолированных по контакту с заболевшими в официальной статистике, которую ежедневно озвучивает областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, появилась сравнительно недавно. На 7 мая это число составило 595 человек. И, если внимательно проследить за статистикой, число изолированных по контакту с заболевшими неуклонно растет. За минувшие сутки еще у 34 граждан подтвержден COVID-19, а количество заболевших составило 574 белгородца. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, они дышат при помощи аппарата ИВЛ.

Как заболевшие распределились по муниципалитетам

Наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Белгороде — 126. Только за сутки прибавилось 10 человек. Далее следует Староосколький городской округ — 93 заболевших, 66 — Валуйский городской округ (плюс 4 за сутки, 5 выздоровевших) 66 — Белгородский район (плюс 6 за сутки, 10 выздоровевших) 34 — Вейделевский район (14 выздоровевших, 1 умерший) 27 — Шебекинский городской округ (плюс 1 за сутки, 9 выздоровевших) 22 — Новооскольский городской округ (плюс 1 за сутки, 7 выздоровевших) 21 — Корочанский район (плюс 2 за сутки, 5 выздоровевших) 17 — Чернянский район, 16 — Губкинский городской округ (плюс 1 за сутки, 3 выздоровевших) 11 — Борисовский район (3 выздоровевших) 11 — Красногвардейский район (1 выздоровевший, 1 умерший) 12 — Алексеевский городской округ (плюс 2 за сутки, 2 выздоровевших) 11 — Грайворонский район (плюс 1 за сутки) 10 — Краснояружский район (1 выздоровевший) 9 — Волоконовский район (3 выздоровевших) 8 — Яковлевский городской округ (3 выздоровевших) 4 — Красненский район (3 выздоровевших), 5 — Прохоровский район (плюс 1 за сутки, 1 выздоровевший) 2 — Ровеньский район 2 — Ракитянский район (1 выздоровевший) 1 — Ивнянский район (плюс 1 за сутки).

Центр борьбы со СПИДом начал делать анализы на коронавирус на платной основе для всех желающих

21 207 жителей региона прошли обследование на СOVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. На сегодняшний день в Белгородской области возможность проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию имеют 4 лаборатории: вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»; лаборатория ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»; лаборатория Областной инфекционной клинической больницы имени Павловского; лаборатория ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИДом».

С 6 мая 2020 года Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИДом получил возможность проводить исследования на COVID-19 для всех желающих на платной основе. Стоимость исследования — 399 рублей. При этом отмечается, что сдать анализ здесь все так же могут лишь те, у кого нет признаков ОРВИ. Прием ведется по предварительной записи. Записаться можно по телефонам: (4722) 34-52-09, 89205528923.