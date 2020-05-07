О людских, материальных потерях, о том, как менялись цены на продукты - языком статистики

Каковы были людские и материальные потери СССР во время войны? Как менялись цены на продукты в 1941-1945 годах? Сколько стоил выпуск отдельных видов вооружения? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в юбилейном статистическом сборнике Росстата «Великая Отечественная война», презентация которого прошла 6 мая во время совместной онлайн-конференции Росстата и Музея Победы. На мероприятии был дан старт мультимедийному порталу Росстата «Цифры победы». 3692 истории о статистиках военного времени будут переданы Музею Победы и войдут во всенародный депозитарий «Лица Победы».

Потребность в объективной информации о Великой Отечественной войне растет, об этом свидетельствуют попытки пересмотра истории, отметил во время онлайн-конференции руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, впервые Росстат опубликовал сборник статистических материалов о Великой Отечественной войне в 2015 году. В нынешнем издании читатели могут найти новые сведения о мобилизации населения, эвакуации, партизанском движении, воинских захоронениях и государственных наградах. Существенно дополнена информация о состоянии бюджета и денежного обращения в военное время, военно-экономическом потенциале Германии к моменту нападения на СССР, нормам снабжения населения и военнослужащих продуктами и другие сведения.

Павел Малков подчеркнул:

- Во время Великой Отечественной войны ценность точных цифр существенно возросла. Статистика работала непрерывно все годы войны, в полном объеме выполняя свою задачу. В тяжелейших условиях была налажена суточная и декадная отчетность о важнейших видах продукции. Регулярно проводились срочные переписи.

Статистики не только обеспечивали государственные органы важными сведениями, но и сражались на фронтах: 2744 сотрудника Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР участвовали в боях, 236 из них погибли или пропали без вести. На портале «Цифры Победы» собрано 3692 истории советских статистиков, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. В рамках первого этапа проекта они будут переданы во всенародный депозитарий «Лица Победы», оператором которого выступает Музей Победы.

По словам директора Музея Победы Александра Школьника, всенародный депозитарий «Лица Победы» станет самым крупным собранием личных историй людей военного поколения.

По результатам соцопроса, проведенного Музеем Победы, более 86% россиян считают, что значение победы в Великой Отечественной войне не теряется с годами. Однако соцопрос показал и снижение интереса к Великой Отечественной войне среди молодежи. По словам Александра Школьника, проект всенародного депозитария «Лица Победы» стал ответом на этот вызов. Запрос на поддержание исторической памяти подтверждают итоги социологического исследования – более 68% россиян считают, что память о военном поколении нужно обязательно сохранить в музеях и иных учреждениях.

Подводя итоги онлайн-конференции, Павел Малков сказал:

- Статистика работает с объективными цифрами и фактами. Это сухие цифры, но за каждой из них стоят человеческие судьбы и жизни. Наша задача — сохранить память о них.