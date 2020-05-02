Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 2 мая 2020: Пик эпидемии COVID-19 спрогнозировали на 10 мая

В Белгороде только за последние двое суток от заражения COVID-19 умерло два тяжелых пациента, а специалисты говорят, что пик эпидемии — еще впереди.

В регионе ограничительные меры продлены до 11 мая

Руководство области решило продлить ограничительные меры до 11 мая включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Савченко. Согласно этому приказу, организации, деятельность которых была приостановлена до 30 апреля, не могут работать и с 1 по 11 мая. К ним относятся торговые и торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания (кроме дистанционной торговли), парки, скверы и прочее. Также сохраняется ограниченный режим работы по выходным, но с 6 по 8 мая организации, которые не относятся к сфере жизнеобеспечения, могут работать, как и в будние дни.

Пик эпидемии по Центральному федеральному округу придется на 10 мая

Такой прогноз дают в российском Центре экономических исследований. При этом прогноз по Центральному федеральному округу дан без учета Москвы и Московской области, пишет ИА REGNUM. Математическая модель, которую создали в Центре, позволяет спрогнозировать пики, она учитывает текущую эпидемиологическую ситуацию а регионах и статистические данные по заболеваниям. Кстати, по Москве эта модель показала, что пик придется на первые числа мая, а окончания следует ждать к августу 2020 года. Назвали и возможное число зараженных по России — около 350-450 тысяч.

В области умерла пациентка городской больницы №2

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, пациентка проходила лечение в городской больнице №2 Белгорода. В последние дни она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но организм не справился с заболеванием, женщина умерла. Напомним, что накануне от заражения COVID-19 умер 58-летний житель Белгорода.

Белгород лидирует по количеству заболевших

Всего на 1 мая в области было выявлено 28 новых случаев, а общее число заболеваний составило 383. Госпитализированы — 124 человека, 4 из них находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в регионе выздоровели 47 человек (7 за минувшие сутки). На самоизоляции находятся 2 380, изолированы по контакту с заболевшими 464 человека.

По муниципалитетам наибольшее количество заболеваний приходится на Белгород — 96 человек. В Старооскольском городском округе — 51, в Белгородском районе — 43, в Валуйском городском округе — 39, в Вейделевском районе — 29. За сутки прибавились заболевшие в Шебекинскиском, Новооскольском городских округах, Корочанском, Чернянском районах. Так, в Чернянском районе только за последние сутки зарегистрировано 5 новых заболевших. Есть заболевшие и в других муниципалитетах области.