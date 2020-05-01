Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 1 мая 2020 года составило 383 человека

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.35 1 мая, в Белгородской области зарегистрировано 28 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в области обнаружено 383 заболевших. К сожалению, также стало известно о новом смертельном случае. Всего с начала истории заболевания в регионе от заражения короновирусной инфекцией уже погибло 5 человек.

В РФ число новых случаев заболевания за минувшие сутки составило 6 236, итого — 100 042 с начала пандемии. За минувшие сутки умерло 96 человек (1 169 с начала пандемии).

В соседней Курской области за минувшие сутки добавилось 66 новых случаев заболевания COVID-19 (792 с начала пандемии), в Тамбовской — 63 (всего 675), в Воронежской — 36 (всего 529), в Липецкой — 31 (всего 446).

В Республике Дагестан за минувшие сутки зарегистрировано 164 новых случая (всего 1553). Специалисты-медики подчеркивают, что резкий всплеск заболеваний (республика еще недавно занимала одно из последних мест по количеству заболеваний) вызван недавним многолюдным митингом против режима самоизоляции. Таким образом Дагестан на 1 мая разместился в первой пятерке по количеству заболеваний среди регионов РФ, пропустив вперед себя Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Нижегородскую область.