Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 1 мая 2020: О суммах доплат сотрудникам скорой и досрочных майских соцвыплатах

Первомай, Праздник Весны и Труда, Белгородчина встречает, затянув потуже пояса. Перспектива выхода их коронокризиса пока весьма туманна, да и в самом оптимистичном варианте преодолевать его придется не один-два месяца. А потому радует каждая дополнительная копейка. О том, какие доплаты получат сотрудники скорой помощи и кому досрочно выплатят майские соцвыплаты, - в материале «КП».

Стимулирующие выплаты получат все сотрудники скорой

О том, что все сотрудники скорой помощи области получат стимулирующие выплаты, на ежедневном брифинге заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева. Она уточнила, что стимулирующие региональные выплаты уже получили доктора, фельдшеры и водители скорой. А в первых числах мая выплату получат остальные сотрудники медицинской скорой помощи. В том числе: старший врач смены, старший фельдшер смены, медицинские работники, которые осуществляют свою деятельность на базе подстанций, сотрудники диспетчерской медицинской службы и уборщики, которые проводят дезинфекцию скорой помощи.

Размер выплаты составляет: для врачей — 10 000 рублей; для старших фельдшеров и медицинских работников баз подстанций — 7 000 рублей; для диспетчеров по приему вызовов и уборщиков — 5 000 рублей.

На брифинге подчеркивалось, что помимо денежных выплат, все сотрудники скорой медицинской помощи получат к майским праздникам продуктовые наборы. С такой инициативой выступило белгородское бизнес-сообщество. [

Кто получит досрочные региональные социальные выплаты за май

Правительство области приняло решение о досрочной выплате региональных социальных выплат за май. 7-8 мая на счет граждан будут зачислены следующие выплаты: ежемесячное детское пособие; выплаты региональным льготникам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, детям войны; выплаты компенсаций за оплату жилищно-коммунальных услуг; выплаты многодетным семьям, ветеранам боевых действий, ветеранам труда.

Отметим, что федеральные выплаты будут начислены немного позже, они поступят на счета 12 мая. К ним относятся: выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет; пособие в связи с рождением ребёнка; выплаты семьям, имеющим третьих и последующих детей; компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг.