Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 апреля 2020: Еще 250 коек на случай изменения эпидемической ситуации

С 28 апреля в регионе заработали еще две площадки по приему больных — в хирургическом корпусе Белгородской городской больницы №2 и в инфекционном отделении Чернянской ЦРБ. Но этого — недостаточно на случай изменений эпидемической ситуации, считают в регионе, а потому готовят еще 250 коек для потенциальных пациентов.

В непростых буднях нашлось время и для праздника, и для поощрения труда тех, кто стоит сегодня щитом между COVID-19 и простыми белгородцами. Работникам скорой помощи региона выплатили 29 миллионов рублей.

Больницы готовят к приему не одной сотни потенциальных пациентов

На ежедневном брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева заявила, что в регионе готовы дополнительно развернуть 250 коек для лечения пациентов с COVID-19. С 28 апреля заработали две дополнительных площадки по приему больных: в хирургическом корпусе городской больницы №2 Белгорода готовы 342 койки и в инфекционном отделении Чернянской центральной районной больницы — 56.

Дополнительные 250 коек могут понадобиться на случай изменений эпидемической ситуации. 100 разместятся в отдельно стоящем здании пульмонологического отделения городской больницы №2. Оно на данный момент специально освобождено, как резервное, и готово в любой момент принять пациентов. Еще 100 коек — в уже задействованном хирургическом корпусе горбольницы №2. В самом здании находится больше 500 коек, 342 из которых задействованы и соответствуют требованиям лечения пациентов с COVID-19.

Отметим, что дополнительные койки могут быть задействованы при лечении пациентов, не нуждающихся в подводке кислорода. Они могут понадобиться на этапе выздоровления или при легкой форме протекания заболевания.

Еще 50 коек готовят в отдельно стоящем здании на территории детской областной клинической больницы. В течение 10-12 дней здесь проведут работы по устройству шлюзов на первом этаже, после чего здание также будет готово принять пациентов. Кислородная подводка на сегодня в помещении уже есть, отмечалось на брифинге.

Работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты к профессиональному празднику

Постановление о выделении дополнительных средств на единовременные стимулирующие выплаты всем категориям работников скорой медицинской помощи подписал глава региона Евгений Савченко. На выплаты выделено 29 миллионов рублей.

Подчеркнем, что эти стимулирующие выплаты получат все категории работников скорой: и водители, и врачи, и фельдшеры, и медсестры. Объем выплат — 50% от размера средней зарплаты по экономике региона за последние 9 месяцев 2019 года. Средства уже поступили на личные счета всех работников.