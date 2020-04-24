2020-04-24T11:08:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 24 апреля 2020 года составило 202 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 24 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 24 апреля 2020 года составило 202 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 24 апреля 2020 года составило 202 человека.Фото: "КП" Архив
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Как сообщил сегодня, 24 апреля, в 10.35 сайт Стопкороносирус рф, в Белгородской области с начала пандемии зарегистрировано 202 человека с заболеванием COVID-19. Прибавилось и число выздоровевших — всего 16 человек.

По соседям из Центрального Черноземья «лидер» по заболеваниям Курская область — всего 345 человек. В Тамбовской области — 298 заболевших коронавирусной инфекцией, в Орловской области — 296, в Воронежской — 291, в Липецкой — 263.

По прежнему наибольшее количество заболеваний у Москве — 36 897 человек. В Московской области — 7 889 заболевших, В Санкт-Петербурге — 2 711.

За минувшие сутки число заболеваний увеличилось на 5 849 человек. Всего в РФ COVID-19 зарегистрировано у 68 622 россиян. За минувшие сутки значительно увеличилось и число умерших — на 60 человек. Всего с начала пандемии в России от коронавирусной инфекции и ее осложнений погибли 615 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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