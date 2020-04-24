2020-04-24T01:15:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 апреля 2020: Детей медиков выгоняют из детсадов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 24 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 апреля 2020: Детей медиков выгоняют из детсадов.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 апреля 2020: Детей медиков выгоняют из детсадов.
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1400 белгородских ребятишек посещают сегодня дежурные группы детских садов. И, конечно, среди них немало детей медиков, которые сегодня на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но далеко не всем родителям нравится соседство их чад с детьми родителей-медиков. Тем временем Белгород опустился до показателя 2 балла по самоизоляции, днем на улицах — полно народу.При этом один из самых дискутируемых вопросов на повестке минувшего дня — о введении цифровых пропусков. Об этом — в материале «КП».

Фейк к цифровыми пропусками

И все же, несмотря на неоднократные сообщения, что введение цифровых пропусков в Белгородской области никто не планировал, новость была едва ли не самая обсуждаемая в регионе в течение минувшего дня. За этим обсуждением как-то незаметно прошла информация, что количество заболевших в области на 23 апреля достигло 202 человека. И что только в Белгороде заболевших — 65. Главное, по-видимому, все же свобода передвижения, вернее, посягательство на нее. Но, как объяснил глава департамента цифрового развития Евгений Мирошников на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе, несмотря на то, что Белгородская область запросила у Министерства цифрового развития РФ доступ к программному обеспечению, вопрос ограничения передвижения жителей региона и введения системы цифровых пропусков в правительстве области даже не рассматривался. Запрос был сделан для тестирования системы. И исключительно в рамках департамента цифрового развития.

Родители требуют исключить детей медиков из групп

Сегодня дежурные группы в детских садах посещают около 1400 ребят. Как рассказала заместитель начальника белгородского департамента здравоохранения Людмила Крылова, некоторые родители впадают в панику. Уже есть случаи, когда они требуют исключить детей медиков из группы. При этом Людмила Крылова резонно заметила:

- Если мы всех медиков отправим по домам с детьми, то просто некому будет оказывать медицинскую помощь нашим жителям.

При этом она заверила, все дети медиков, которые посещают дежурные группы в детских садах, здоровы. Если бы кто то был в контакте с заболевшими, то его бы никто не отправил сад, отметила чиновник.

Белгород — в числе городов-двоечников по самоизоляции

По данным сервиса «Яндекс», показатель домашнего режима в Белгороде в течение дня падает даже ниже 2-х — до 1,5. Если посмотреть на карту, где отмечается насколько россияне ответственно соблюдают режим изоляции, можно понять, что высокий бал изоляции у Белгорода — только в ночное время. В течения дня на улицах полно народу.

Чуть выше индекс самоизоляции у Старого Оскола – 2,3 балла. Несколько ответственнее соблюдению режима изоляции относятся жители Губкина, где индекс составляет 2,7.

Врач онкодиспансера, заразившийся коронавирусом, переведен в реанимацию

22 апреля во время заседания оперативного штаба сообщили, что состояние врача онкодиспансера, которого заразила пациентка, улучшилось. И что новый тест на коронавирус дал отрицательный результат. К сожалению, следующей же ночью его состояние ухудшилось и пациента пришлось перевести в реанимацию Белгородской городской больницы №2. Больного доктора подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики пока затрудняются с ответом, что могло повлиять на его состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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