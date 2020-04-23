2020-04-23T18:50:20+03:00
Общество

Полиция предупредила белгородцев о предстоящих рейдах

Сотрудники ГИБДД будут работать на федеральной автодороге «Крым»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В пятницу, 24 апреля, в Белгородской области пройдут рейдовые мероприятия ГИБДД. С пяти часов вечера до полуночи на федеральной автодороге «Крым» будут работать сотрудники отдельной роты ДПС региональной Госавтоинспекции. В центре их внимания будут водители, не уступающие дорогу пешеходам, ну и, естественно, сами безлошадные участники дорожного движения.

По данным ГИБДД проблема ДТП с участием пешеходов в регионе стоит довольно остро. За три месяца в Белгородской области зарегистрировано 288 автоаварий, в которых 29 человек погибли и 353 пострадали.

- Наезды на пешеходов составили третью часть от всех дорожно-транспортных происшествий. В первом квартале этого года произошло 96 таких ДТП. В них 14 человек погибли и 89 получили травмы. Причем в пределах пешеходных переходов совершено больше половины наездов, - сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не спешить и быть особенно внимательными у переходов и в местах остановок общественного транспорта. Пешеходам также следует не терять бдительности. Не забывайте смотреть по сторонам перед тем, как ступить на проезжую часть. Переходя дорогу лучше убрать зонт, а также вытащить наушники и снять капюшон. Иначе можно попросту не заметить приближающийся автомобиль. Полицейские также напоминают, что при движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны носить световозвращатели. За их отсутствие предусмотрен штраф 500 рублей. Наличие такого аксессуара позволит водителю заблаговременно увидеть человека на дороге и принять меры для остановки.

По итогам трех месяцев полицейские привлекли к ответственности более 6 000 водителей, не пропустивших пешеходов. За переход в неположенном месте наказали 8618 человек. Еще 634 пешехода поплатились штрафами за отсутствие световозвращателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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