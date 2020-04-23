2020-04-23T18:13:50+03:00
Общество

В Белгороде сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию автомобиля «шерифа»

Машина была занижена, а бампер, предусмотренный конструкцией, демонтирован
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Недавно на улицах Белгорода был замечен необычный автомобиль. Черно-белая «пятерка» с надписью «Sheriff» привлекла внимание не только интренет-пользователей, но и сотрудников ГИБДД. Полицейские остановили её 21 апреля на Щорса. Внимательно изучив транспортное средство, правоохранители нашли ряд нарушений – машина была занижена, а предусмотренный конструкцией задний бампер, демонтирован. Внесение этих изменений с Госавтоинспекцией никто не согласовывал.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении 19-летнего водителя был составлен административный материал, а регистрация автомобиля аннулирована. В полиции отмечают, что это уже далеко не первый случай в регионе. За три месяца текущего года автоинспекторы выявили на дорогах Белгородской области 51 транспортное средство с несанкционированными изменениями в конструкции. Нарушения связаны с переделкой подвески, рулевого управления, тормозной и выхлопной систем.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Штраф за такие нарушения – всего 500 рублей. В полиции отмечают, что основная неприятность для владельца заключается как раз в прекращении регистрации транспортного средства. Чтобы вернуть её, придется устранить все недостатки и заново представить авто в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

- Внесение каких-либо изменений в конструкцию без разрешения Госавтоинспекции ничего, кроме проблем, не принесет. При прекращении регистрации изымаются государственные номерные знаки и документы на транспортное средство, без которых управление им запрещено», - напомнил начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области Андрей Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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