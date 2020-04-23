2020-04-23T16:16:51+03:00
Общество

«Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных

Пользователи системы, получая информацию в виде графиков, таблиц и диаграмм в реальном времени, могут вести учет операций и контролировать сельхозработы
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«Ростелеком» предлагает сельхозпроизводителям подключиться к комплексной системе управления агробизнесом «Агросигнал» на условиях беспроцентной рассрочки до конца года и без первоначального взноса.

Платформенное решение «Агросигнал» базируется на технологиях интернета вещей и больших данных и решает задачи сельхозпредприятия в единой цифровой среде. Система обеспечивает сбор и обработку данных, а также дает целостную картину производства.

- Наша инициатива направлена на внедрение в сельское хозяйство технологий интернета вещей и ускорение цифровизации отрасли в целом. Сокращение расходов и автоматизация сельхозпроцессов сейчас особенно актуальны. Мы осознаем необходимость поддержки сельхозпроизводителей в текущих кризисных условиях, стремящихся сделать свое производство эффективным, - отметил Дмитрий Проскура, вице-президент по цифровизации промышленности ПАО «Ростелеком».

Платформенное решение поможет аграриям повысить рентабельность бизнеса и снизить затраты на обслуживание сельхозтехники. Программное обеспечение способно рассчитать и площадь обработки земли, и объем собранного урожая, и расход топлива, и скорость, с которой движется по полю сельхозтехника. Подключив систему, сельхозпроизводители смогут извлечь максимальную прибыль с каждого гектара.

- Оптимизация расходов и сокращение издержек сейчас ключевые задачи сельхозпрозводителей. Компаниям нужно найти точки роста в текущих кризисных условиях, и с рассрочкой ПАО «Ростелеком» компании могут оперативно развернуть интеграцию цифровой платформы, когда это так нужно. Фактически, это позволяет выиграть время, кратно повысить эффективность производства и рост урожайности уже в этом сезоне, - подчеркнул Владимир Коршунов, основатель системы «Агросигнал».

«Агросигнал» работает от Краснодара до Забайкалья и обрабатывает данные, поступающие с 4 млн гектар. Системой пользуются более 200 российских сельхозпредприятий: и крупные агрохолдинги, и небольшие компании.

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