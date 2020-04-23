2020-04-23T14:34:13+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в 1,5 раза

По итогам первого квартала 2020 года он вырос на 47% - до 23,9 миллиарда рублей
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На 1 апреля лизинговый портфель компании увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 613,8 миллиарда рублей. Лизингодатель заключил 5,9 тысяч новых договоров на общую сумму 38 миллиардов, что на 39% больше, чем годом ранее. Количество клиентов АО ВТБ Лизинг превысило 28,4 тысяч юридических лиц. Ключевыми драйверами развития бизнеса компании в указанный период стали легковой и грузовой автотранспорт (43% нового бизнеса), железнодорожная (36%) и спецтехника (17%).

Наиболее динамично в первом квартале развивался сегмент железнодорожной техники - новый бизнес здесь вырос в 2,2 раза, до 8,5 миллиарда рублей. Такого результата удалось добиться за счет совершенствования подходов в работе с клиентами, разработки новых решений реализации сделки и договорной обвязки и, как результат, реализации нескольких крупных контрактов как с ключевыми игроками отрасли, так и представителями МСБ. Железнодорожный сегмент исторически является флагманом в бизнесе ВТБ Лизинг. На сегодняшний день ж/д портфель компании насчитывает более 100 000 вагонов различных типов.

ВТБ Лизинг активно развивал портфель спецтехники — новый бизнес в этом сегменте также вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,1 миллиарда рублей. Продолжающемуся динамичному развитию способствовала плановая реализация национальных проектов на 2019-2024 годы в сфере жилищного и автодорожного строительства, обеспечившая высокий спрос на новое оборудование.

В сегменте легкового транспорта новый бизнес ВТБ Лизинг вырос на 18%, до 6,8 миллиарда рублей. По итогам 2019 года в этом сегменте компания, входящая в состав группы ПАО Банк ВТБ, занимала вторую строчку отраслевого рэнкинга, подготовленного рейтинговым агентством Эксперт РА.

Основная часть нового бизнеса ВТБ Лизинг пришлась на Москву (41%), Санкт-Петербург (16%) и Центральный федеральный округ (12%). При этом наиболее динамично бизнес компании рос в Санкт-Петербурге (501%), Москве (111%) и Уральском федеральном округе (106%), а также в Сибирском (42%) и Приволжском (14%) федеральных округах.

- В текущих непростых условиях мы стремимся поддержать российскую экономику через активное взаимодействие с предприятиями, совместно ищем эффективные решения их бизнес-задач, причем это касается в том числе и реализации новых проектов. Мы хотим быть лидерами рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов и партнером первого выбора. Для этого важно предлагать оптимальные решения даже в непростое время. Мы всегда индивидуально подходим к каждому клиенту и при этом постоянно актуализируем наши продуктовые предложения, - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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