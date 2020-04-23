2020-04-23T12:33:41+03:00
Общество

Видеосервис Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса» и Константина Кинчева

Онлайн-концерт состоится при информационной поддержке радиостанции «Наше радио»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Легендарная группа «Алиса» и ее лидер Константин Кинчев в ближайшую пятницу, 24 апреля, сыграют в Санкт-Петербурге живой концерт, прямой эфир которого будет доступен только в цифровом видеосервисе Wink.

Это будет живой полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением. Музыканты сыграют свой новый альбом «Посолонь», представленный осенью 2019 года. Все песни будут исполнены в том порядке, в котором они записаны на альбоме, в том числе ставшие популярными у поклонников группы композиции «Пуля» и «Москва».

В феврале 2020 года «Посолонь» стала победителем в номинации альбом года национальной музыкальной премии «Чартова дюжина», которую проводит «Наше радио». «Алиса» получила премию в этой номинации впервые за всю свою историю.

В прямом эфире Константин Кинчев и участники группы ответят на вопросы, которые зрители могут задать в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта «Алисы». «Сегодня нас всех оставили “по норам”, будем общаться хотя бы оттуда. Мы вместе!» — сказал лидер «Алисы» Константин Кинчев.

Концерт «Алисы» будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — даже без регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 24 апреля в 20:00 часов (время московское).

По промокоду «ПОСОЛОНЬ» новые пользователи могут получить бесплатную подписку на два месяца на тарифный план «Трансформер» и смотреть много разных телеканалов, кино и сериалов, а также лучших концертов.

При подготовке и проведении мероприятия в обязательном порядке соблюдаются все предписанные профилактические меры.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24
Валуйский Дворец культуры и спорта преобразится после ремонта
На белгородца завели дело за поджог машины соперника
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
Сбербанк начал выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты клиентам других банков
Введут ли в Белгородской области цифровые пропуска
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 миллионов рублей
В Губкинском округе Белгородчины завершают вручение юбилейных медалей
Полицейские задержали подозреваемых в кражах оградок с кладбища Ячнево в Белгороде
Белгородский госуниверситет примет онлайн-участие в Московском международном салоне образования
В Старом Осколе на пожаре спасли молодого мужчину
Белгородец может получить срок за размещение в сети фото девушки без её согласия
24 рабочих белгородского «Приосколья» изолированы с подозрением на COVID-19
Ни минуты покоя нет у жителей Бессоновского сельского поселения Белгородчины
Из 44 новых случаев заражения в Белгороде за минувшие сутки 32 приходится на онкологический диспансер
В Белгороде хулиган пытался стащить из отсека для задержанных в полицейском «УАЗике» регистратор
Девять жителей Старого Оскола получили выплаты на приобретение жилья
В Белгородской области за сутки выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
В Белгороде к памятнику Ленина образовалась очередь из желающих поздравить его с Днем рождения
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз