Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 23 апреля 2020 года составило 176 человек

Как сообщил сегодня, 23 апреля, в 10.35 сайт Стопкороносирус рф, в Белгородской области с начала пандемии зарегистрировано 176 человек с заболеванием COVID-19.

Наибольшее количество заболеваний приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург — соответственно 33 940, 7 278, 2 458 человек. 1 002 заболевших — в Нижегородской области. Всего же с начала пандемии в России число заболевших составило 62 773 случая, за минувшие сутки — 4 774.

У соседей по Центральному Черноземному округу самое большое число заболеваний приходится на Курскую область — 308 человек. В Тамбовской области — 263, в Воронежской — 261, в Орловской — 249, в Липецкой — 238.

С начала пандемии в России от короновирусной инфекции уже погибло 555 человек (42 за минувшие сутки).