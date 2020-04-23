Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 апреля 2020: Онкодиспансер ждет масштабная дезинфекция, а школьников — продление удаленки

Вспышка COVID-19 в Белгородском онкодиспансере, где были выявлены 32 заболевших, наглядно показала, насколько коварным может быть вирус. Полноценная работа этого медучреждения возобновится только после масштабной дезинфекции и многократных проверок. Не повезло и школьникам, до конца апреля они продолжат учиться дистанционно. Об этом — в материале «КП».

Состояние заболевшего врача онкодиспансера улучшилось

Среди 32 заболевших в Белгородском областном диспансере — 9 медицинских работников. Одного из них, врача, лечившего пациентку, которая заразила всех с ней контактировавших, пришлось госпитализировать в Белгородскую областную больницу №2. Его состояние оценивали, как средней тяжести. Но сегодня ему уже лучше, Получен отрицательный тест на наличие COVID-19.

На ежедневном брифинге сообщили, что еще два врача, четыре медсестры и две санитарки, которые находятся на карантине в отделении, переносят болезнь в легкой форме. Снять режим карантина планируют 29 апреля, если к этому времени по всем заболевшим COVID-19 будут получены две отрицательные пробы.

Хирургическое отделение онкодиспансера ждет многократная дезинфекция

Сразу после снятия карантина хирургическое отделение ждет масштабная, многократная дезинфекционная помывка. И это — помимо тех, которые проводят в отделении ежедневно.

После всех дезинфекционных обработок в отделении проведут генеральную уборку. А затем возьмут смывы со всех поверхностей. Только когда будут проверены и перепроверены многократные отрицательные результаты смывов, дезинфекция будет прекращена. После этого возможность пребывания в отделении пациентов определит Роспотребнадзор.

Отметим, что хирургическое и радиологическое отделения находились в отдельных зданиях, а потому полностью все медицинское учреждение не закрывается. При этом хирургическая помощь оказывается больным в незадействованном, другом, хирургическом корпусе.

Напомним, что плановую терапию перенесли на две недели. Также больным предлагают обратиться в онкодиспансер Курска, с которым заключено соглашение. Прорабатывается аналогичное соглашение с воронежским онкодиспансером.

Белгородские школьники продолжат учиться дистанционно до конца апреля

Как рассказала начальник отдела общего образования регионального департамента образования Елена Хоменко, решение о продлении дистанционного формата обучения принимается еженедельно. Все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. В настоящее время решено учиться в удаленном режиме до конца апреля.

Елена Хоменко также рассказала, что областной департамент образования не планирует завершать учебный год досрочно, как и продлевать его на летнее время.

Одна из проблем дистанционного образования — большой объем домашних заданий. На него жалуются родители учеников. Но благодаря электронной системе, этот процесс контролируется департаментом. Органы власти проводят проверки загруженных домашних заданий и устраняют перегрузку в случае жалоб

По ЕГЭ регион ждет инструкций Министерства просвещения

Для школ готовятся новые рекомендации, согласно которым учителя не буду давать письменные задания по ИЗО и физической культуре. Еще новшество - Всероссийские проверочные работы до конца мая проводить не будут. Скорее всего, их перенесут на начало учебного года. В таком случае работы перестанут быть контрольными, а станут проверочными. Они покажут уровень освоения материала, который остался у ребенка с прошлого года.

По ЕГЭ и ОГЭ региональные власти ждут инструкции от Министерства просвещения. Сейчас еще не решено, будут дети сдавать ОГЭ в пунктах проведения экзамена или собственных школах. Что касается ЕГЭ — это, скорее всего, будут пункты проведения экзамена.

Детей, которые не могут учиться дистанционно по состоянию здоровья, перевели на заочное обучение: педагог просто передает им пакет заданий, а потом забирает все проверку. В таком же режиме учатся те, у кого есть технические проблемы, не позволяющие обучаться удаленно.