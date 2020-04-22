ВТБ Капитал Форекс увеличил число сделок на 12%

Всего было проведено 86 тысяч операций. Их общий объем приближается к 1 триллиону рублей. Количество активно торгующих клиентов увеличилось на 8%. В марте было зафиксировано рекордное число новых клиентов: в два раза больше чем в январе и феврале.

- Текущая ситуация в мире, серьезно затронула все финансовые площадки, в том числе и рынок FOREX, где в последние месяцы мы наблюдаем повышенную волатильность. Это и стало, на наш взгляд, основной причиной повышения активности среди трейдеров. Первый квартал 2020 года был рекордным по многим бизнес-показателям с момента основания компании. Приоритетами в нашей работе по-прежнему остаются развитие клиентского сервиса, поддержание качества предоставляемых услуг и создание комфортных торговых условий для наших клиентов, - отметил Сергей Жаров, Генеральный директор ВТБ Капитал Форекс.

Справка КП

ООО ВТБ Капитал Форекс – первый лицензированный форекс-дилер из банковского сектора, является дочерней компанией ПАО Банк ВТБ. Деятельность ВТБ Форекс была отмечена победой в номинации «Гран-при: Форекс-дилер года» в рамках ежегодной премии «Финансовая Элита России» в 2018-2019 годах. ВТБ Капитал Форекс имеет рейтинг кредитоспособности Эксперт РА ruAA+ со стабильным прогнозом.