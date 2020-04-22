2020-04-22T11:52:07+03:00
Общество

С «Пасхальной радостью» к жителям Дома милосердия

Участие в благотворительных акциях является одним из приоритетных принципов общественной и социальной жизни компании «Ростелеком»
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Накануне самого светлого и радостного христианского праздника Пасхи, 17 апреля, члены молодежного совета Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Мандрикова и Наталья Рябова побывали в Белгородском «Доме милосердия и заботы». Они привезли проживающим сладкие подарки, пасхальные куличи, чай. Все эти сладости были собраны сотрудниками нашей компании во время проведения благотворительной акции «Пасхальная радость», проходившей в начале апреля, в филиале уже пятый год подряд.

В этот предпасхальный день, каждый из 146 постояльцев, проживающих в Доме милосердия и заботы, получил пасхальный кулич. Для ходячих постояльцев в приютской столовой были накрыты праздничные столы с куличами, мармеладом, зефиром, печеньем, пряниками и конфетами.

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- В связи с непростой эпидемиологической ситуацией наш пансионат закрыт на карантин. У нас самая уязвимая возрастная аудитория, для которой вирус может стать фатальным. Сейчас у многих наших жильцов присутствует волнение, паника и одиночество. Наши жильцы - пожилые люди, попавшие в сложные жизненные ситуации, сейчас чувствуют себя покинутыми и брошенными, многие из них тяжело больны. Вы - единственная организация, которая сейчас поддержала нас своими подарками, - сказала Жанна Гацко – заместитель председателя правления межрегиональной общественной организации Благотворительное христианское общество «Милосердие и забота». – Эти сладости, которые привезли сотрудники компании «Ростелеком», порадуют всех проживающих здесь. Мы рады каждому знаку внимания и не отказываемся от любой помощи. Спасибо огромное, всем сотрудникам компании за доброту и щедрость души!

Члены молодежного Совета компании ПАО «Ростелеком» призывают всех сотрудников оказывать посильную помощь и дарить свое внимание одиноким пожилым людям.

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