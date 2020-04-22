В Белгородской области числится более 600 семейных дебоширов

Семейные дебоширы – завсегдатаи полицейских сводок. Выполнять роль арбитра и психолога в спорах между супругами приходится, как правило, участковым. На сегодняшний день в Белгородской области числится больше 600 человек, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Такие конфликты случаются, как правило, под воздействием «зеленого змия». Нередко супруги стараются сами всё утрясти. Если даже дело и дошло до вызова полиции, многие потом норовят «забрать» заявление. Правоохранители отмечают, когда в семье в ход идут кулаки, молчать не стоит. «Кухонный боксер», которому однажды все сошло с рук, может превратиться в настоящего домашнего тирана, тогда как своевременное обращение в полицию позволит предотвратить трагедию.

К тем, кто уже был замечен в рукоприкладстве, участковые регулярно наведываются с проверками и профбеседами. С начала года полицейские провели больше семидесяти внеплановых отработок административных участок и оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Быт». Двести с лишним человек привлекли к административной ответственности за побои. Кстати, в случае рецидива правонарушителю уже будет грозить уголовное наказание.

Помимо этого, полицейские выявили больше 500 так называемых «преступлений превентивной направленности». В эту категорию входят и угроза убийством, и умышленное причинение легкого вреда здоровью или вреда здоровью средней тяжести.

- Своевременное выявление таких преступлений и привлечение виновных к ответственности позволяет предотвратить более тяжкие преступления, такие как убийство. Кроме того, в рамках профилактическое работы полицейские также оказали помощь в трудоустройстве более чем ста жителям региона. Принятые меры позволили не допустить роста тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, - отметил начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Белгородской области Александр Толдинов.

О домашнем насилии советуют сразу же сообщать в полицию по телефону 02. С сотового можно позвонить в службу спасения по номеру 112. Белгородцы, в том числе и дети, могут обратиться за медицинской и психологической помощью в лечебные учреждения, отделы образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, центры социальной помощи семье и детям, а также в реабилитационные центры для несовершеннолетних либо к уполномоченному по правам ребенка. Кроме того, в Следственном комитете Белгородской области работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Её номер - 8(4722) 73-91-71.