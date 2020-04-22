Белгородцам помогут решать насущные домашние вопросы

Сегодня особенно востребованы различные сервисы, которые удаленно помогут решить самый разный спектр вопросов людей, отвечая на их повседневные нужды и запросы. А иногда – и оперативно выручая в форс-мажорных обстоятельствах.

Стать еще ближе и полезнее для белгородцев – такой задачей продиктовано создание еще одной функции поставщика электроэнергии. Теперь он выступает оператором площадки для заказа товаров и бытовых услуг, которая объединяет большой круг поставщиков, значительно расширяя возможность выбора в категориях цены и качества.

На этапе внедрения новшества последовательность действий такова: потребитель обращается к оператору сбытовой компании по номерам 1-3-5-7 или (4722) 23-08-08. Приняв заявку, оператор передает ее в маркетплейс. Система самостоятельно подбирает оптимальные варианты выполнения, просчитывая характер заявки, территориальное расположение потребителя и многое другое. И в течение часа исполнитель связывается с клиентом.

Какие предложения уже сегодня в работе? Проекты на тему энергоснабжения, поверки водяных счетчиков, компьютерной помощи, услуг по дезинфекции помещений, поиска «мастера на час», сантехника и электрика. Со временем, предполагают в компании, перечень предлагаемых товаров и услуг значительно расширится.