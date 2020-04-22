2020-04-22T09:26:19+03:00
Общество

«Открытие» предлагает бесплатные медицинские онлайн консультации своим клиентам

Сервис, который банк предоставляет совместно со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», будет бесплатным до 31 мая
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Клиенты банка «Открытие» смогут получить бесплатные онлайн-консультации терапевтов и других специалистов, в том числе по профилактике и лечению COVID-19.

Услуга доступна как для действующих, так и для новых клиентов, оформивших любой банковский продукт «Открытия». Активировать сервис можно самостоятельно, отправив заявку на подключение Телемедицины в интернет банке или мобильном приложении.

Консультации дежурных врачей терапевтов можно получить в любое время в режиме 24/7. Профильные специалисты консультируют по предварительной онлайн-записи. Среди них - кардиолог, отоларинголог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, диетолог, гастроэнтеролог, психиатр, травматолог-ортопед, косметолог, дерматовенеролог, невролог и другие. При этом число консультаций как терапевтов, так и медиков более узких специальностей, не ограничено.

Онлайн-прием ведут практикующие врачи ведущих российских клиник. Консультации можно получить в любом удобном формате по выбору клиента – видео или аудио в чате на сайте rgsl.medzdrav.ru, в мобильном приложении «Медздрав» или по телефону 8 (800) 550-61-11.

Сервис позволяет клиентам, находящимся на самоизоляции, пройти курс необходимого лечения, не выходя из дома: получить консультацию по симптомам при ухудшении самочувствия, уточнить назначение медицинских препаратов и возможность использовать их аналоги, контролировать ход лечения и мониторить результаты анализов и так далее. Кроме того, услуга позволяет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с COVID19 - ознакомиться с профилактическими мерами, оперативно проконсультироваться, чтобы уточнить симптомы и рекомендуемые действия при подозрении на заболевание.

С более подробной информацией о сервисе Телемедицины можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru/insurances/telemedicine_free

- Бесплатная телемедицина - одна из мер поддержки наших клиентов в период коронавирусной пандемии, - говорит Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Сервис позволит получить необходимую консультацию квалифицированного врача, не выходя из дома. Уверена, что эта услуга будет широкого востребована среди наших клиентов в условиях режима самоизоляции.

«Открытие» реализует целый комплекс мер поддержки своих клиентов. Так, в банке действует федеральная программа кредитных каникул для физических лиц и предприятий МСБ, которая позволяет пострадавшим в результате пандемии коронавируса клиентам получить отсрочку по кредитным платежам на срок до 6 месяцев. Кроме того, банк снизил комиссии за эквайринг и расчетно кассовое обслуживание, предложил беспроцентное кредитование на зарплату предпринимателям, предоставил частным клиентам возможность продолжать пользоваться банковскими картами с истекшим сроком действия. С подробной информацией обо всех мерах поддержки можно ознакомиться на сайте банке www.open.ru.

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