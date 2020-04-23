2020-04-23T16:37:39+03:00
Общество

Региональный центр компетенций: эффективная поддержка предприятий

В области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Накануне к нему присоединился еще один участник - Белгородский областной водоканал
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Профессиональные консультанты в вопросах бережливого производства ведут работу с предприятиями-участниками нацпроекта.Профессиональные консультанты в вопросах бережливого производства ведут работу с предприятиями-участниками нацпроекта.
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ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

Напомним, Белгородская область приступила к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в конце 2018 года. Этот приоритетный для страны проект предполагает как экспертную и финансовую поддержку предприятий, так и нефинансовое стимулирование, обучение управленческого звена и рядовых сотрудников.

Ключевыми элементами реализации нацпроекта являются эксперты Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда – высокопрофессиональные консультанты в вопросах бережливого производства. Они ведут работу с предприятиями-участниками проекта, коих в регионе уже достаточно много. В их числе – компании «Агропром-Инвест», «Стандарт Пластик Групп», «НПФ ВИК», «Белгородасбестоцемент», «Мелстром», Белгородский абразивный завод и завод «Краски КВИЛ», предприятия «Белгородстройдеталь» и «Белагромаш-Сервис им. В.М.Рязанова», представители пищевой промышленности «Агрофирма «Русь», Томаровский мясокомбинат, Шебекинский маслодельный завод. В апреле 2020 года к участию в нацпроекте присоединился и ГУП «Белоблводоканал».

У Регионального центра компетенций в сфере производительности труда много важных задач: адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях - участниках Национального проекта; создание «потоков-образцов ключевых продуктов» в ходе реализации мероприятий по повышению производительности труда и рост осведомленности о возможностях повышения производительности труда; обучение работников, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения.

На предприятиях формируются рабочие группы для обсуждения существующих проблем и идей по повышению эффективности производства.

На предприятиях формируются рабочие группы для обсуждения существующих проблем и идей по повышению эффективности производства.

Что касается технологии, то на предприятиях формируются рабочие группы для обсуждения существующих проблем и идей по повышению эффективности производства. Рабочие группы создаются по трем основным направлениям: «Декомпозиция цели», «Управление изменениями» и «Оптимизация производственного потока». Важно, чтобы предложения по улучшениям поступали именно от сотрудников, так как они владеют всей необходимой информацией и лучше всех разбираются в тонкостях выполняемой работы. Внедряемые изменения делают рабочий процесс более эффективным, но при этом менее утомительным и более структурированным для сотрудника. Это становится возможным за счет правильной организации рабочего пространства, исключения лишних операций и оптимизации маршрутов передвижения по производственной площадке.

К УСПЕХАМ - ВМЕСТЕ!

Участники под руководством экспертов РЦК осваивают новые методы работы, получают знания о бережливом производстве. И это имеет огромное значение для коллектива предприятий - позволяет сотрудникам повысить свои профессиональные компетенции и расширяет возможности для карьерного роста.

В Региональном центре компетенций информируют, что стать участником федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях», предприятие может при соответствии следующим базовым критериям:

Оно относится к приоритетным отраслям - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ.

Выручка за предыдущий год составляет от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей.

Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале не выше 25%.

Предприятие зарегистрировано в субъекте РФ, участвующем в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

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Предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте, могут оставить заявку на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ, а также прислать запрос для получения консультации на электронную почту rck31@mail.ru.

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