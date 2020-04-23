Белгородские индивидуальные предприниматели могут получить в Сбербанке беспроцентный кредит на зарплату

Программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19

Согласно условиям программы, ставка по кредиту, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0,0% годовых в первые шесть месяцев; далее, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых. Кредит может быть предоставлен на срок до 12 месяцев. Такие условия распространяются на индивидуальных предпринимателей, которые уже ведут деятельность не менее одного года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.

— В эти выходные было подписано решение ВЭБ.РФ, которое утвердило возможность предоставления Внешэкономбанком поручительств для кредитования индивидуальных предпринимателей по государственной программе под 0% годовых, - пояснил управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев. — Индивидуальные предприниматели сейчас особенно остро нуждаются в поддержке, ведь у них, как правило, нет "подушки безопасности" — финансовых резервов, которые позволили бы удерживать бизнес на плаву в отсутствие выручки.

Как отметил региональный руководитель, в данной ситуации критически важно действовать быстро: каждый день на вес золота, поэтому банк сразу включился в реализацию госпрограммы, которая сейчас распространяется и на ИП.

— Я верю, что общими усилиями мы поможем предпринимателям преодолеть это тяжелое испытание и сохранить свой бизнес, - подчеркнул Евгений Поливаев.