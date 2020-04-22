Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 22 апреля 2020 года составило 144 человека

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.35 сегодня, 22 апреля, в Белгородской области с начала пандемии выявлено 144 случаев заболевания COVID-19. В целом по Российской Федерации за минувшие сутки зафиксировано 5 236 новых случаев заболевания, от COVID-19 за минувшие сутки погибли 57 человек.

По Центральному Черноземью наибольшее количество заболеваний в Курской области — 276 человек. В Тамбовской области — 240, в Орловской — 238, в Воронежской — 236, в Липецкой — 213.

Всего за минувшие сутки в России проведено 109,9 тысяч новых тестов. 4 420 человек выздоровели (547 за минувшие сутки). Число заболевших составило 57 999 человек.