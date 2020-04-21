В Старом Осколе полицейские поймали 11-летних велоугонщиков

Утром 21 апреля с заявлениями о кражах велосипедов в полицию пришли трое жителей Старого Оскола. Они сообщили, что кто-то увел из подъездов сразу пять «железных коней». Ущерб собственники оценили в 50 тысяч рублей.

Параллельно в городское УМВД поступило сообщение об еще одном загадочном происшествии. На лестничной площадке в одной из многоэтажек спали две девочки. Вскоре полицейские выяснили, что все эти события последствия бурной ночи пятерых подростков.

По предварительным данным, накануне две девочки и трое мальчиков в возрасте одиннадцати лет решили устроить велопрогулку. Отсутствие транспорта подростков не остановило. Юная предводительница предложила им прогуляться по подъездам города и позаимствовать чужие велосипеды. Ребята успешно осуществили свой план. Накатавшись вдоволь по ночным улицам, они разошлись по домам, припрятав чужой транспорт у себя в подъездах. По словам сестер, задремавших на лестничной клетке, прогулка их так утомила, что они присели отдохнуть у квартиры и не заметили как уснули. По всей видимости, отсутствие детей не заставило выглянуть за дверь их родителей. Полицейские уже провели с ними профилактические беседы, дальше с ночными приключениями юных оскольчан будут разбираться комиссия по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении родителей составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Кроме того, сейчас решается вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.