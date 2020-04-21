2020-04-21T19:24:12+03:00
Общество

В Старом Осколе полицейские поймали 11-летних велоугонщиков

Устав от катаний по ночному городу, двое из них уснули прямо в подъезде
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Утром 21 апреля с заявлениями о кражах велосипедов в полицию пришли трое жителей Старого Оскола. Они сообщили, что кто-то увел из подъездов сразу пять «железных коней». Ущерб собственники оценили в 50 тысяч рублей.

Параллельно в городское УМВД поступило сообщение об еще одном загадочном происшествии. На лестничной площадке в одной из многоэтажек спали две девочки. Вскоре полицейские выяснили, что все эти события последствия бурной ночи пятерых подростков.

По предварительным данным, накануне две девочки и трое мальчиков в возрасте одиннадцати лет решили устроить велопрогулку. Отсутствие транспорта подростков не остановило. Юная предводительница предложила им прогуляться по подъездам города и позаимствовать чужие велосипеды. Ребята успешно осуществили свой план. Накатавшись вдоволь по ночным улицам, они разошлись по домам, припрятав чужой транспорт у себя в подъездах. По словам сестер, задремавших на лестничной клетке, прогулка их так утомила, что они присели отдохнуть у квартиры и не заметили как уснули. По всей видимости, отсутствие детей не заставило выглянуть за дверь их родителей. Полицейские уже провели с ними профилактические беседы, дальше с ночными приключениями юных оскольчан будут разбираться комиссия по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении родителей составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Кроме того, сейчас решается вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой
Депутаты Воронежской областной Думы приобрели компьютеры для школьников на дистанционном обучении
Около 3 тысяч детей в регионе при переходе на удаленный формат учебы столкнулись с проблемой отсутствия компьютеров или доступа в интернет, и им помогают оперативно решить вопрос, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
День книг и авторского права 2020: история и традиции всемирного праздника
Учрежденный в конце XX века День книг и авторского права ежегодно проходит весной. Праздник широко отмечают и в России, и во всем мире. Дата, история и традиции этого дня в 2020 году — в нашем материале
В Воронежской области подготовлен пакет региональных законопроектов, призванных снизить налоговую нагрузку на предпринимателей
В регионе реализуется программа, способствующая обеспечению устойчивого развития его экономики и социальной стабильности в условиях широкого распространения коронавирусной инфекции, рассказал председатель Ворнежской областной Думы Владимир Нетёсов
Новости 24
Белгородка через интернете заказала подарок сыну и нарвалась на мошенника
Индивидуальные предприниматели Белгородской области могут оплатить налоги онлайн
Депутаты Воронежской областной Думы приобрели компьютеры для школьников на дистанционном обучении
Поисково-спасательная служба Белгородчины 11 раз выезжала на изъятие смертоносных предметов
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей
В Старом Осколе вынесен приговор за преступление, совершенное 20 лет назад
Белгородцам не рекомендуют пользоваться наличными деньгами
Россияне занялись спортом и затеяли ремонт на самоизоляции
В Белгородской области за два дня зафиксирован 41 новый случай заболеваний короновирусной инфекцией
В Белгородской области спасти горевшего в поле парня не удалось
В Воронежской области подготовлен пакет региональных законопроектов, призванных снизить налоговую нагрузку на предпринимателей
На пожаре в селе Широкое Красненского района погиб белгородец