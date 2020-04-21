2020-04-21T17:52:18+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Управление Инвестициями стала крупнейшей управляющей компанией страны

По итогам первого квартала 2020 года - первое место в рейтинге Эксперт РА крупнейших управляющих компаний России
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Объем средств под управлением вырос на 150 миллиардов рублей или на 16,4% и достиг 1,067 триллиона. Такие темпы прироста значительно превышают средние показатели по рынку. По данным Эксперт РА топ-15 российских УК прибавили за первые три месяца 2020 года 75 миллиардов рублей в абсолютном выражении, или 1,1 % в относительном.

Чистое привлечение в ПИФЫ ВТБ составило порядка 13 миллиардов. Обеспечить прирост активов и избежать серьезных просадок портфелей удалось благодаря в целом консервативному подходу к инвестированию в начале 2020 года. На январь портфели в доверительном управлении по институциональным инвесторам на 98% состояли из облигаций и на 2% - из акций, по розничным – на 82% из облигаций и на 18% - из акций.

В условиях самоизоляции ВТБ Капитал Инвестиции наблюдали резкий рост запроса на обслуживание в дистанционных каналах. По сравнению с четвертым кварталом 2019-го, в первые три месяца 2020-го активность клиентов через онлайн-каналы возросла в 2,5 раза. Развитие дистанционных сервисов является приоритетом ВТБ: в частности, реализована возможность дистанционно управлять портфелем паевых фондов в кабинете клиента: следить за динамикой портфеля, приобретать, обменивать или погашать паи, не выходя из дома.

Активному привлечению средств способствовало и активное развитие линейки паевых инвестиционных фондов, которая сейчас является самой широкой на рынке. В частности, был запущен ВТБ – Ликвидность: это первый в России биржевой фонд денежного рынка. Он предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств, дает доходность, сопоставимую со срочным вкладом крупнейших банков, при этом имеет мгновенную ликвидность.

- Рост активов в первом квартале говорит о том, что клиенты верят в возможности, которые возникают на рынке, и видят портфельные инвестиции неотъемлемой частью своих сбережений. Мы при этом рекомендуем подходить сбалансированно к инвестициям, руководствоваться принципами диверсификации, держать большую часть портфеля в ликвидных инструментах высокого кредитного качества и всегда оценивать собственную готовность к уровню принимаемого на себя риска. Мы стремимся оставаться лидерами рынка и в непростых условиях высокой волатильности на рынках, верим, что инвестиции являются неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи, поэтому видим потенциал для дальнейшего роста, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ПАО Банк ВТБ.

ВТБ Капитал Управление Инвестициями входит в ВТБ Капитал Инвестиции — единую платформу инвестиционных продуктов группы ВТБ. Она объединяет также департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам, ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов и ВТБ Капитал Форекс. Общий объем активов под управлением всего бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции превышает 2,35 триллиона рублей.

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