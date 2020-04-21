2020-04-21T15:27:46+03:00
Экономика

Россияне занялись спортом и затеяли ремонт на самоизоляции

Объем онлайн-покупок в магазинах спорттоваров и товаров для ремонта в период самоизоляции вырос в 1,5 раза по сравнению со средними значениями марта
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При этом в Москве показатели еще выше: на ремонт здесь тратят в 2,5 раза больше, на покупки электротоваров – в 3 раза. Таковы данные эквайринга ВТБ в апреле и марте.

Объем транзакций в онлайн-магазинах товаров для ремонта вырос на 49%. При этом их количество выросло в 2,5 раза по России и в 4,5 раза – по Москве.

Объем ежедневных покупок спортивных товаров в интернете в России в апреле оказался на 54% выше, чем в период до самоизоляции. В Москве покупки в магазинах спортивных товаров участились в конце второй и начале третьей недели самоизоляции.

Россияне также на треть увеличили траты в магазинах электроники и бытовой техники. В Москве объем таких покупок вырос втрое, причем наиболее часто такие покупки жители столицы стали делать в конце второй - начале третьей недели самоизоляции.

Также жители России в апреле в 1,5 раза по сравнению со средними значениями марта увеличили объем онлайн-трат на образование. При этом количество совершенных транзакций в целом по стране выросло на треть, а в столице – сразу на 80%.

- Для многих самоизоляция – это возможность не только перестроить свою работу «на удалёнку», но и заняться давно намеченными делами: сделать ремонт, выучить иностранные языки, узнать что-то новое, – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ПАО Банк ВТБ. – Кроме того, активно встает вопрос о поддержании физической формы. В силу того, что фитнес-центры и клубы по-прежнему закрыты, граждане переключаются на занятие физкультурой дома, активнее заказывая спортивные товары в интернете.

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