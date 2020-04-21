2020-04-21T13:15:48+03:00
Экономика

Клиентам банка «Открытие» стали доступны новые активно управляемые ПИФы

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») запустила два таких продукта
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«Открытие — Лидеры инноваций» предлагает участие в росте акций инновационных и технологических компаний, а «Открытие — Сбалансированный» будет вкладывать средства в акции и облигации российских компаний.

Инвестиционная стратегия фонда «Открытие — Лидеры инноваций» предусматривает приобретение акций инновационных компаний, обладающих, по мнению экспертов УК «Открытие», лучшим соотношением риск-доходность.

Успешные компании технологического сектора, как правило, обладают более устойчивой конкурентной позицией и гибкой бизнес-моделью, что позволяет им демонстрировать высокую доходность на вложенный капитал. На длительном горизонте инвестирования это позволяет акциям таких компаний демонстрировать опережающую доходность. Так, за прошедшие 10 лет среднегодовой рост индекса NASDAQ-100, в составе которого преобладают технологические компании, составил 14,8% годовых в долларах США, в то время как среднегодовой рост индекса широкого рынка S&P 500 — 8,2% годовых в долларах США.

Акции таких компаний, как правило, дорого оцениваются инвесторами, однако в периоды высокой волатильности и рыночных дислокаций появляется возможность купить эти бумаги по привлекательным котировкам.

Инвестиционную стратегию фонда «Открытие — Сбалансированный» в части портфеля акций отличает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе.

Доля облигаций размещается в надежные бумаги с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Доля акций и облигаций будет поддерживаться в соотношении, близком к 50/50.

Сложившаяся рыночная конъюнктура максимально подходит для формирования портфеля из новых фондов. Акции IT-компаний до коррекции были сильно переоценены, а текущие цены позволяют купить их с максимальным потенциалом. Фонд «Открытие — Сбалансированный» подойдет тем, кто хочет заработать на рынке акций, но не хочет рисковать и инвестировать все средства в высокорискованные инструменты.

Важно отметить, что доходы, возникающие в процессе управления паевыми фондами, не подлежат налогообложению. Это означает, что поступившие дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям не будут облагаться налогом. Налогом облагается только доход, который возникнет при продаже паев, при этом налогооблагаемой базой станет разница между ценой продажи и ценой покупки пая. Если владеть паями более трех лет, то налог с дохода от его продажи не взимается в пределах 3 миллионов рублей в год.

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»подчеркивает:

- Большое количество прибыльных и конкурентных компаний сосредоточено в технологическом секторе. Несмотря на порой высокую волатильность таких бумаг на коротких промежутках времени, долгосрочно бизнес качественных технологических компаний, как правило, является более устойчивым к внешним шокам и резким экономическим спадам за счет своей меньшей цикличности. Запуская фонд «Открытие — Сбалансированный», мы исходим из удобства клиентов, предлагая один фонд с интересной ожидаемой доходностью и умеренным риском вместо формирования и регулярной ребалансировки портфеля из нескольких фондов.

Управляющие фондами осуществляют постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке, что позволяет оперативно принимать решения для достижения оптимального соотношения доходности и риска.

Оформить заявку на приобретение паев фондов «Открытие — Лидеры инноваций» и «Открытие — Сбалансированный» можно в личном кабинете УК «Открытие», не выходя из дома. Онлайн-регистрация доступна через процедуру идентификации портала Госуслуги или систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Минимальная сумма инвестирования в фонды «Открытие — Лидеры инноваций» и «Открытие — Сбалансированный», в случае подачи заявки через личный кабинет — 1 000 рублей, в офисе управляющей компании и отделениях банка «Открытие» — 5 000.

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