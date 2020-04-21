2020-04-21T12:37:51+03:00
Общество

На Wink и more.tv состоится премьера актуального сериала «Закрытый сезон»

Историю о южном городке, в котором неожиданно от странной болезни начинают умирать люди, придумала Алена Званцова, сценаристка «Оттепели» и создательница «Частицы вселенной»
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Основные съемки «Закрытого сезона» прошли в крымском поселке Курортное.Основные съемки «Закрытого сезона» прошли в крымском поселке Курортное.
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28 апреля в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе WinkРостелеком») состоится эксклюзивная премьера остросюжетного сериала «Закрытый сезон» с Дарьей Урсуляк, Кириллом Гребенщиковым и Нелли Уваровой в главных ролях.

- На самом деле истории эпидемий всегда будут востребованы. Они не столько рассказывают о болезни, сколько напоминают о том, что любой мир — и частный, и наш общий — может рухнуть в мгновение ока. Но парадокс в том, что ни одна эпидемия еще не изменила человечество. Шок, боль и радость проходят. И все возвращается на круги своя. Так, думаю, будет и с короной. Эта эпидемия не первая и не последняя, — сказала автор сценария и креативный продюсер «Закрытого сезона» Алена Званцова.

28 апреля в подписке на more.tv и Wink состоится премьера сразу двух первых серий, далее новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам. Телевизионная премьера сериала состоится позже на телеканале «Россия 1». Производством и продюсированием проекта по заказу ВГТРК занималась кинокомпания «Марс Медиа».

- Цифровая премьера “Закрытого сезона” — наш первый опыт сотрудничества с телеканалом “Россия 1” в формате выхода сериала задолго до эфира на ТВ. Выбор сериала совсем неслучаен. Нам кажется важным показать этот проект именно сейчас. Не сопереживать героям невозможно, мы все такие же случайные жертвы эпидемии. При этом авторам удалось доступно передать сложную событийную драму на фоне простых и понятных человеческих отношений, — отметил генеральный директор more.tv Денис Горшков.

Новые эпизоды сериала будут выходить раз в неделю.

Новые эпизоды сериала будут выходить раз в неделю.

- Очень важно для такого сериала, как “Закрытый сезон” выйти в свет в нужное время, потому что проблема, вокруг которой выстроен сюжет, как никогда актуальна, и именно сейчас покажется очень реалистичной. Уверен, новый остросюжетный сериал найдет отклик в сердцах большого количества зрителей, ведь невозможно не проводить аналогии с ситуацией, в которой сегодня мы все оказались. Но мы обязательно справимся с испытаниями, а пока остаемся дома и смотрим хорошее кино и сериалы в Wink, — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

- Это история о том, что в любых испытаниях, которые иногда совсем неожиданно на нас сваливаются и приходят не с той стороны, откуда ждали, надо оставаться Человеком. В нашем фильме нет виноватых. Вирусы — это вид стихии. Человек не может полностью защититься и предвидеть все последствия, — сказала режиссер сериала Дарья Полторацкая.

Основные съемки «Закрытого сезона» прошли в крымском поселке Курортное. Полторацкая отмечает, что жители поселка помогали группе, но никто всерьез к теме сериала даже не относился. Однако спустя время — режиссер была в Курортном в марте — хозяин местной гостиницы спрашивал, откуда же сценаристы проекта знали о том, что будет происходить, и крайне интересовался кинофиналом этой теперь очень актуальной истории.

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