2020-04-20T14:53:52+03:00
Экономика

Как юридическим лицам решать вопросы энергоснабжения?

Работать с Белгородэнергосбытом удаленно – для этого созданы все необходимые условия
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Цифровой формат дает потребителю множество преимуществ.Цифровой формат дает потребителю множество преимуществ.
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Теперь практически все вопросы можно решить с гарантирующим поставщиком без очного посещения офиса Белгородской сбытовой компании, используя только возможности удаленного доступа. Бесспорно, это приобретает особую актуальность в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Договоры энергоснабжения

Отныне договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) можно заключить в электронном виде с применением усиленной цифровой подписи с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, приобретающими электроэнергию на небытовые нужды), которые владеют на праве собственности энергопринимающим оборудованием, присоединенным в установленном действующим законодательством порядке к электрическим сетям.

На сегодняшний день договоры в электронном виде с применением ЭЦП заключены с управлением Федеральной налоговой службы по Белгородской области, рядом организаций, финансируемых из местного и областного бюджетов, и прочими потребителями.

Для реализации удаленного способа обслуживания существуют два варианта регулирования правоотношений:

Подписав соглашение к существующему на бумажном носителе договору, потребитель и гарантирующий поставщик электроэнергии регламентируют порядок исполнения договорных обязательств, включающий в себя электронный документооборот через оператора СБИС:

- порядок заключения (изменения) договора с применением усиленной электронной подписи;

- порядок обмена первичными бухгалтерскими документами.

Также соглашением регламентируется порядок информационного обмена с использованием адресов электронной почты по исполнению следующих договорных прав и обязательств:

Электронный документооборот

Заключение (перезаключение) договора в электронном виде так же, как и при подписании вышеуказанного соглашения, позволит сторонам обмениваться в электронном виде предусмотренными по заключенному договору документами.

Перевод договорных отношений в цифровой формат даст возможность сторонам сократить расходы на оформление бумажных документов и снизить трудозатраты по обслуживанию договора. При этом все оформленные документы, подписанные с применением усиленной электронной подписи, признаются равнозначными документам, оформленным на бумаге, подписанным обеими сторонами и заверенным печатями.

Преимуществами электронного документооборота также являются:

Что нужно сделать

Для заключения договора или соглашения к договору в электронном виде с применением ЭЦП заявителю необходимо:

- получить в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи РФ, усиленную квалифицированную электронную подпись. На момент заключения договора электронная подпись должна быть действительной;

- заключить договор с оператором электронного документооборота «Компания «Тензор» или другим оператором на ваше усмотрение.

И выбрать один из двух способов регулирования договорных отношений:

1. Согласовать и подписать дополнительное соглашение, регулирующее электронный документооборот по заключенному договору. Соглашение может быть подписано как на бумажном носителе, так и в электронном виде с применением усиленной электронной подписи.

2. Подписать форму согласия для заключения договора в электронном виде с применением усиленной электронной подписи и направить ее в адрес гарантирующего поставщика для подготовки договора.

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