Белгородский водитель скорой помощи пожаловался, что деньги не платят, одноразовую маску дают на 12 часов

Водитель скорой помощи из Старого Оскола пожаловался , что его работу никак не оплачивают, а одноразовые маски выдают на 12 часов. Свое негодование по этому поводу он высказал через соцсети. Сегодня на вечернем брифинге первый заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова доложила, что жалобу водителя из Старого Оскола тщательно проверяют.

Установлено, что в марте старооскольская скорая помощь совершила 1 выезд к больному с подтвержденным COVID-19. За апрель было уже 3 выезда.

Как подчеркнула Людмила Крылова, в настоящее время специалисты анализируют документы, в которых указано, кто работал с инфицированными больными. При этом предусмотренные федеральным законодательством стимулирующие выплаты получат медицинские работники, которые непосредственно оказывают помощь пациентам с диагнозом COVID-19 с момента его установления, то есть после получения положительного результата анализа. Этот критерий прописан в документе.

Чиновник также объяснила, что оплата идет за часы работы с пациентом. Чем больше людей задействовано в процессе, тем меньше будет выплата для каждого. Поэтому в регионах формируются специальные бригады скорой помощи. Именно эта группа будет работать с инфицированными коронавирусной инфекцией, они же и будут получать дополнительные выплаты.

Но при этом и остальных медицинских работников власти региона намерены стимулировать. Это будет сделано за счет других источников.

Также заместитель руководителя депздрава напомнила, что по действующим правилам, водитель скорой не контактирует с пациентами. Медики во время выезда и транспортировки больного должны находиться в медицинском модуле, а не в кабине водителя.

И, конечно, водители должны в обязательном порядке обеспечиваться масками и перчатками.