Белгород присоединился к акции Центрального округа Росгвардии #ПроГероя

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области, а также их родственники присоединились к ведомственной патриотической акции #ПроГероя. В ее рамках потомки рассказывают о своих славных предках – ветеранах, участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Акция Центрального округа Росгвардии приурочена к 75-летию победы советского народа над фашизмом. Видеоролики с рассказами о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны будут размещены в сети Интернет.

Пилот ночного бомбардировщика Иван Оглоблин совершил 503 боевых вылета

Заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Сергей Ольшанский рассказал о своем дедушке – Герое Советского Союза полковнике Иване Васильевиче Оглоблине. Великая Отечественная война для пилота ночного бомбардировщика Ивана Оглоблина началась с боев под Москвой. В составе 25-го гвардейского авиационного полка 2-й гвардейской авиационной дивизии 8-й воздушной армии он участвовал в битвах за Москву и Сталинград, освобождал Таганрог, Ростов-на-Дону и Крым. К декабрю 1943 года Иван Оглоблин совершил 503 боевых вылета.

Летом 1943 года самолет Ивана Оглоблина, вылетевший на разведку в районе Валуек, попал под сильнейший огонь противника. Машина была изрешечена пулями, погиб штурман – старший сержант Марченко. Однако Иван продолжил вести разведку и смог вернуться на свой аэродром, предоставив командованию ценные сведения о передвижении противника. 13 апреля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом героизм и мужество гвардии старшему лейтенанту Оглоблину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Петр Шабаев ушел на фронт в 18 лет

Заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Александр Шабаев рассказал о своем дедушке Петре Михайловиче Шабаеве, который был призван на войну в 1942 году. Ему только исполнилось 18 лет. Прошел всю войну от Белоруссии до Берлина. Служил в специальном саперном отдельном батальоне. Война для Петра Шабаева закончилась только в 1946 году, так как он помогал разминировать Берлин. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы, орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Берлина» и «За взятие Варшавы».

Героические подвиги отцов и дедов определил выбор профессии

Многие нынешние сотрудники и военнослужащие Росгвардии признаются, что именно героические подвиги их предков, участников Великой Отечественной войны определили для них выбор профессии.