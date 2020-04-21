2020-04-21T11:01:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 21 апреля 2020 года составило 122 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 21 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 21 апреля 2020 года составило 122 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 21 апреля 2020 года составило 122 человека.Фото: "КП" Архив
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По сообщению сайта Стопкороновирус рф на 10.35 сегодня, 21 апреля, число заболевших в Белгородской области составило 122 человека. У наших соседей по Центральному Черноземью картина следующая: в Курской области — 242 случая заболевания с начала пандемии, в Тамбовской области — 222, в Воронежской области — 211, в Орловской области — 198, в Липецкой — 189. Отметим, что длительное время «лидером» в этой пятерке была Липецкая область. Но на сегодняшний день у липчан самое большое количество выздоровевших — 60 человек.

В целом по России за минувшие сутки зафиксировано 5 642 новых случаев заболевания (с начала пандемии — 52 763). За минувшие сутки на 51 человека увеличилось количество умерших, всего от COVID-19 уже погибло 456 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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