2020-04-20T22:41:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 21 апреля 2020: В Белгородской ЦРБ COVID-19 заразились сотрудники

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 21 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 21 апреля 2020: В Белгородской ЦРБ COVID-19 заразились сотрудники.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 21 апреля 2020: В Белгородской ЦРБ COVID-19 заразились сотрудники.Фото: "КП" Архив
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Неутешительные данные: в белгородской Центральной районной больнице несколько сотрудников административно-хозяйственного корпуса заразились COVID-19. Круг их возможных контактов — велик. За минувшие сутки в области выявили заболевания у 22 белгородцев. Рост заболеваемости ждут после пасхальных праздников. И коронавирус продолжает менять расписание движения поездов из Белгорода. Обо всем этом — в материале «КП».

Роспотребнадзор выясняет источник вспышки инфекции в ЦРБ Белгородского района

Как сообщила первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, в ЦРБ белгородского района COVID-19 выявлено у несколько сотрудников административно-хозяйственного корпуса. Заболевшие работают в отдельном здании, но могли посещать и другие помещения больницы, поэтому круг возможных контактов велик. Теперь Роспотребнадзору предстоит оперативно выяснить источник вспышки инфекции. Как отметила Людмила Крылова, контактных лиц проверяют, а в во всех помещениях больницы проводят дезинфекцию.

Рост заболеваемости медики ждут после пасхальных праздников

На 20 апреля в Белгородском регионе заражение COVID-19 выявили у 113 человек. Только за минувшие сутки это число увеличилось на 22 заболевших. Медики отмечают, что ждут роста заболеваемости после пасхальных праздников. Причины очевидны — пренебрежение элементарными правилами защиты и, главное, — игнорирование просьб оставаться дома.

Пока, как сообщает областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по контакту с заболевшими изолирован 221 человек. Всего на самоизоляции находятся 1 239 человек. Наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в Белгороде (20 человек), в Вейделевском районе (19), в Старооскольском городском округк (12), Белгородском районе (10).

Пандемия меняет расписание поездов в регионе

По сообщению РЖД, из графика движения убраны все поезда на курорты Черноморья. Эти поезда должны были курсировать из Белгорода нынешним летом. В частности, отменено движение поезда на Сочи в Имеретинский Курорт, группы прицепных вагонов в Анапу и Новороссийск.

Напомним, что ранее было сокращено движение поездов на Москву, также сократилось сообщение с северными регионами России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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