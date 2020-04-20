2020-04-20T11:02:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 апреля 2020 года составило 112 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 апреля 2020 года составило 112 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 апреля 2020 года составило 112 человек.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 20 апреля, в 10.35 сайт Стопкороновирус рф опубликовал новые данные о количестве заболевших за последние сутки. В Белгородской области количество заболеваний с начала эпидемии составило 112 человек.

Всего за сутки в России проведено 103,5 тысячи тестов, а с начала заболевания в стране протестировано 2,05 миллиона человек. На сегодняшний день число заболеваний в РФ составило 47 121 человек (за последние сутки прибавилось 4 268 человек). К сожалению, за минувшие сутки число умерших от COVID-19 составило 44 человека (всего 405 с начала заболевания). По прежнему наибольшее число заболеваний регистрируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день количество заболеваний в этих регионах составляет соответственно — 26 350, 5 241, 1 846 человек.

У наших соседей по Центральному Черноземью также увеличилось количество заболевших. Так, наибольшее число больных COVID-19 в Курской области — 220. В Тамбовской области — 209, в Орловской области — 175, в Воронежской области — 180, в Липецкой — 169.

ИСТОЧНИК KP.RU

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