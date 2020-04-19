2020-04-19T11:37:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 19 апреля 2020 года составило 90 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в России на 19 апреля 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 19 апреля 2020 года составило 90 человекЧисло заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 19 апреля 2020 года составило 90 человекФото: "КП" Архив
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По данным Стопкороновируса рф. на 11.10 19 апреля в Белгородской области количество заболевших COVID-19 составляет 90 человек. Прибавилось и количество выздоровевших — всего 11 человек. В целом же по России число заболеваний неумолимо растет. И растет быстро. Так, за минувшие сутки выявлено 6 060 случаев заболевания (всего на сегодняшний день число заболевших в РФ составляет 42 853 человека. За последние сутки в России умерло 48 пациентов с заболеванием короновирусной инфекцией.

У наших соседей по Центральному Черноземью также прибавилось количество заболевших. И весьма ощутимо. Так, в Курской области на 19 апреля — 196 заболеваний, в Тамбовской области — 187, в Воронежской области — 156, в Липецкой области — 149, в Орловской области — 132.

ИСТОЧНИК KP.RU

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