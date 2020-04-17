В Белгородской области с рабочим визитом побывал Игорь Маковский

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом белгородский филиал компании, где проинспектировал функционирование сетевого комплекса региона в условиях режима повышенной готовности и ознакомился с реализацией проектов цифровой трансформации.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Игорь Маковский побывал в первом цифровом районе электрических сетей Белгородэнерго – Борисовском РЭС, где в 2019 году была создана принципиально новая, цифровая, система дистанционного управления сетью 0,4-10 кВ с возможностью непрерывного отслеживания параметров передачи и потребления электроэнергии. Для этого на 13 протяженных линиях 10 кВ, питающих социально значимые объекты, энергетики установили 16 реклоузеров, 34 индикатора кротких замыканий, 26 комплектов разъединителей с моторными приводами. 100 процентов трансформаторных подстанций оснастили комплексной системой энергомониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ, на всех подстанциях смонтировали «умные» приборы учета с возможностью дистанционного снятия показаний и автоматического сведения балансов по отпуску и потреблению электроэнергии. В «Цифровой РЭС» интегрированы проекты «Цифровой электромонтер», оборудование автопарка системой ГЛОНАСС, проекты установки высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь и ряд других.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Во время визита Игорь Маковский проанализировал ход строительства Единого центра управления сетями (ЕЦУС) Белгородэнерго, который охватит управление сетью 35-110 кВ и объектами распредсети 18 районов области. Впервые в истории энергосистемы энергетики смогут управлять электрическими сетями и контролировать электроснабжение потребителей с одного диспетчерского пункта. ЕЦУС будет расположен на территории ремонтно-производственной базы Белгородских электрических сетей. Ввод в эксплуатацию нового объекта ожидается в декабре текущего года.

- Внедрение цифрового оборудования, создание цифровых РЭС, строительство Единого центра управления сетями позволит в разы улучшить показатели надежности электроснабжения потребителей Белгородской области. Новые объекты дадут возможность работать не на устранение нештатных ситуаций, а на предупреждение технологических нарушений, повышение качества электроэнергии, поставляемой потребителям, — отметил Игорь Маковский.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Также в Борисовке Игорь Маковский принял участие в возложении венков к памятнику героям Великой Отечественной войны в Парке Воинской Славы Борисовского района. В память о сражавшихся и павших здесь в 1943 году танкистах 1 батальона 56-й отдельной танковой бригады имени Челябинского комсомола глава «Россети Центр» совместно с волонтерами белгородского филиала высадили деревья как символ доблести, мужества и славы советских солдат, освободивших страну от фашистской угрозы.