В Белгороде полицейские передали в храм похищенные пожертвования

Полицейские вернули приходу святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии похищенные пожертвования. Напомним, кража произошла 9 февраля этого года. Вор забрался в храм ночью, отжав дверь при помощи самодельного ледоруба. Злоумышленник сломал на церковных киотах замки, забрал оставленные прихожанами ювелирные изделия и скрылся.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Оперативникам удалось проследить путь подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина с криминальной биографией. Выяснилось, что он отправился в Москву, где сбыл похищенное, а оттуда уехал с вырученными деньгами в Санкт-Петербург. Белгородские полицейские задержали злоумышленника в одной из гостиниц, куда он пришел с букетом из 101 розы и дорогостоящим подарком для новой возлюбленной.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Часть похищенные ювелирных изделий удалось изъять. Полицейские вернули их храму в преддверии Пасхи, 16 апреля. Поднос с ювелирными изделиями благочинному прихода отцу Сергию передал начальник УМВД России по г. Белгороду Александр Коробейников.

«Мы предприняли всё необходимое для того, чтобы законность и справедливость восторжествовали. В результате преступление раскрыто. Наши сотрудники и впредь будут стоять на защите прав и законных интересов граждан», - отметил полковник полиции.