2020-04-17T14:18:11+03:00
Общество

В Белгороде полицейские передали в храм похищенные пожертвования

Злоумышленник задержан и сейчас содержится под стражей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Полицейские вернули приходу святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии похищенные пожертвования. Напомним, кража произошла 9 февраля этого года. Вор забрался в храм ночью, отжав дверь при помощи самодельного ледоруба. Злоумышленник сломал на церковных киотах замки, забрал оставленные прихожанами ювелирные изделия и скрылся.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Оперативникам удалось проследить путь подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина с криминальной биографией. Выяснилось, что он отправился в Москву, где сбыл похищенное, а оттуда уехал с вырученными деньгами в Санкт-Петербург. Белгородские полицейские задержали злоумышленника в одной из гостиниц, куда он пришел с букетом из 101 розы и дорогостоящим подарком для новой возлюбленной.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Часть похищенные ювелирных изделий удалось изъять. Полицейские вернули их храму в преддверии Пасхи, 16 апреля. Поднос с ювелирными изделиями благочинному прихода отцу Сергию передал начальник УМВД России по г. Белгороду Александр Коробейников.

«Мы предприняли всё необходимое для того, чтобы законность и справедливость восторжествовали. В результате преступление раскрыто. Наши сотрудники и впредь будут стоять на защите прав и законных интересов граждан», - отметил полковник полиции.

В Белгороде полицейские вернули в храм похищенные пожертвования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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