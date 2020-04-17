ВТБ Мои Инвестиции за месяц увеличило число активных пользователей в два раза

Число активных пользователей приложения "ВТБ Мои Инвестиции" в марте по сравнению с февралем выросло в два раза, до 240 тысяч человек. Ежедневное количество сделок, совершаемых во всех торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции, выросло в полтора раза и превысило 500 тысяч. Обороты также показали рост и к настоящему моменту составляют порядка 100 миллиардов рублей в день.

Несмотря на ситуацию на мировых финансовых рынках, чистый приток капитала по итогам марта остался положительным. Объем средств на брокерских счетах вырос на 89 млрд руб., на доверительном управлении – на 21 миллиард рублей, на инвестиционном консультировании – на 6 миллиардов. Избежать оттока клиентов и серьезных просадок их портфелей удалось благодаря в целом консервативному подходу к распределению активов в начале 2020 года. На январь 2020 года портфели в доверительном управлении по институциональным инвесторам на 98% состояли из облигаций и на 2% - из акций, по розничным – на 82% из облигаций и на 18% - из акций. Средства под управлением в паевых инвестиционных фондах распределены следующим образом: 34% - в российских акциях, 2% - в иностранных, 60% - в российских облигациях, 4% - в еврооблигациях. Портфели клиентов, использующих инвестиционное консультирование, выглядели следующим образом: 8% - российские акции, 6% - иностранные, 23% - российские облигации, 62% - еврооблигации. Портфели на брокерском обслуживании: российские акции – 19%, иностранные – 4%, российские облигации – 49%, еврооблигации – 27%.

- Приток средств на брокерские счета, значительный рост объемов пополнений говорит о том, что клиенты верят в возможности, которые возникают на рынке, и видят портфельные инвестиции неотъемлемой частью своих сбережений. Мы при этом рекомендуем подходить сбалансированно к инвестициям, руководствоваться принципами диверсификации, держать большую часть портфеля в ликвидных инструментах высокого кредитного качества и всегда оценивать собственную готовность к уровню принимаемого на себя риска. В ВТБ Мои Инвестиции мы даём доступ клиентам к профессиональным аналитическим материалам, а бесплатный сервис робот-советник поможет собрать портфель и понять свой профиль риска. Предоставление качественного, доступного и надежного сервиса клиентам – наш стратегический приоритет, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ».