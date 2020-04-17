2020-04-17T12:56:44+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг и ООО «Гленмарк Импэкс» договорились о поставке автомобилей Kia Rio

51 автомобиль будет предоставлен в операционный лизинг на четыре года в рамках программы по обновлению корпоративного автопарка
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ГК ВТБ Лизинг и ООО «Гленмарк Импэкс», российское подразделение международной фармацевтической компании Glenmark, договорились о поставке транспортных средств - сумма сделки превысила 46 миллионов рублей.

Переданные автомобили будут использоваться медицинскими представителями компании в 28 субъектах Российской Федерации.

- Мы активно развиваем направление операционного лизинга. Для нас стратегически важно предлагать клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества и качественный сервис. Крупные иностранные торговые компании с огромными объёмами грузоперевозок, работая в России, полностью отдают свой парк автомобилей под управление внешних оперлизинговых компаний, поскольку их модель бизнеса не предполагает владение непрофильными активами. Мы сотрудничаем с ООО «Гленмарк Импэкс» с 2015 года и рады, что клиент снова выбрал ВТБ Лизинг для обновления автопарка и управления им, — отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг, входящий в состав ПАО Банк ВТБ.

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