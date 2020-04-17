ВТБ Лизинг и ООО «Гленмарк Импэкс» договорились о поставке автомобилей Kia Rio
ГК ВТБ Лизинг и ООО «Гленмарк Импэкс», российское подразделение международной фармацевтической компании Glenmark, договорились о поставке транспортных средств - сумма сделки превысила 46 миллионов рублей.
Переданные автомобили будут использоваться медицинскими представителями компании в 28 субъектах Российской Федерации.
- Мы активно развиваем направление операционного лизинга. Для нас стратегически важно предлагать клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества и качественный сервис. Крупные иностранные торговые компании с огромными объёмами грузоперевозок, работая в России, полностью отдают свой парк автомобилей под управление внешних оперлизинговых компаний, поскольку их модель бизнеса не предполагает владение непрофильными активами. Мы сотрудничаем с ООО «Гленмарк Импэкс» с 2015 года и рады, что клиент снова выбрал ВТБ Лизинг для обновления автопарка и управления им, — отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг, входящий в состав ПАО Банк ВТБ.