ВТБ Лизинг и ООО «Гленмарк Импэкс» договорились о поставке автомобилей Kia Rio

О чем говорят фермеры: "Уже в третий раз занимаемся оформлением пропусков, еще повоюем"

«Комсомолка» запускает новую рубрику – в ней работники сельского хозяйства будут рассказывать, с какими проблемами сталкиваются каждый день в условиях карантина