ВТБ приобретает долю в Ведуге

Полиметалл сохранит 59,4% в уставном капитале компании и получит опцион на приобретение доли ВТБ. Транзакция позволит упростить структурe собственности и будет способствовать дальнейшему развитию проекта. ВТБ Капитал выступает в качестве финансового консультанта Полиметалла по сделке.

СТРУКТУРА СДЕЛКИ

Дмитрий Снесарь, руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ, сказал: «ВТБ имеет давние партнерские отношения с Полиметаллом – одной из ведущих горнодобывающих компаний. Мы планируем использовать нашу профессиональную экспертизу для предоставления инновационных финансовых и консультационных услуг и уверены, что это позволит команде Полиметалла успешно реализовать долгосрочные стратегические задачи. Считаем, что данная сделка поможет ускоренному развитию Ведуги, что важно, как для акционеров, так и для региона».

Виталий Несис, Главный исполнительный директор Группы Полиметалл, заявил: «Эта транзакция предоставляет Полиметаллу полный операционный контроль над активом и открывает возможности для дальнейшего развития проекта. Оригинальная структура сделки позволяет задействовать финансовые возможности ВТБ без увеличения нагрузки на наш баланс. Особенно важно отметить, что Полиметалл получает возможность довести свою долю в активе до 100%».

Справка КП

Месторождение Ведуга

Ведуга – месторождение упорных золотых руд с высоким содержанием золота, расположенное в Северо-Енисейском золотом поясе Красноярского края, ведущем золотодобывающем регионе России. Ведуга состоит из 4 лицензионных участков общей площадью 18 кв. км. Доступ на месторождение осуществляется по круглогодичной дороге, есть прямой доступ к федеральной энергосети.

В 2019 году рудные запасы месторождения увеличились более чем в два раза и составили 2,8 млн унций золота со средним содержанием 4,6 г/т. При этом сохраняется потенциал для дальнейшего значительного роста за счет геологоразведки.

В настоящее время горные работы на Ведуге сосредоточены на отработке богатой руды открытым способом. Затем руда транспортируется для переработки на обогатительные фабрики Полиметалла, а полученный концентрат далее перерабатывается на Амурском ГМК.

График реализации Проекта предполагает переоценку запасов и ресурсов в III квартале 2021 года, на основании которой возможно принятие инвестиционного решения в VI квартале 2021 года.

ВТБ

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) – международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансовых и банковских услуг и продуктов в России, СНГ и ряде стран Европы, Азии и Африки.. По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам и средствам клиентов. Крупнейшим акционеров ВТБ является Правительство Российской Федерации (через Росимущество) с долей 60,9%.

Полиметалл

Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями — «Полиметалл», «Компания» или «Группа») входит в топ-10 производителей золота в мире и в топ-5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.