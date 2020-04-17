Белгородский госуниверситет расширяет направления подготовки

Накануне сообщалось, что в НИУ «БелГУ» появилось 12 новых направлений подготовки. «Менеджмент», «Биотехнические системы и технологии», «Мехатроника и робототехника», «Техносферная безопасность» и «Ландшафтная архитектура» в бакалавриате; в магистратуре - «Педагогическое образование (Подготовка преподавателей STEM), «Международные отношения», «Биотехнические системы и технологии» и «Машиностроение»; для аспирантов – «Машиностроение» (программа подготовки «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки»).

Есть нововведения и в подготовке среднего профессионального образования: специальности «Право и судебное администрирование» и «Физическая культура», которые реализуются на базе 9 и 11 классов.

В приемной комиссии подчеркивают, что в 2020 году в НИУ «БелГУ» по всем уровням и формам обучения выделено 8000 мест для первокурсников, из которых 2430 мест – на бюджетной основе.

Будь в курсе!

Уже несколько лет в НИУ «БелГУ» успешно реализуется приём документов в дистанционной форме. С помощью услуги «Подача документов для поступления» на сайте университета можно создать личный кабинет абитуриента и подать все документы.

В нынешнем году поступить в университет можно будет и через портал «Госуслуги» - начнет работу Суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

Все подробности - на сайте НИУ «БелГУ».