Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 2 мая 2020 года составило 419 человека

По данным сайта Стопкороновирус рф на 11.35 2 мая в Белгородской области выявлено 36 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе заразились 419 человек.

У наших соседей в Курской области число заразившихся составляет 861 человек, за минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 69 курян. В Тамбовской области — 729 заболевших (за минувшие сутки увеличилось на 54 человека), в Орловской — 594 заболевших (плюс 32), в Воронежской — 565 (плюс 36), в Липецкой — 481 (плюс 35).

По России число заболевших за сутки составило 9 623. В целом заболело с начала пандемии 124 054 человека. За минувшие сутки выздоровело 1 793 человека (всего 15 013 с начала истории заболеваний в стране). За сутки от коронавирусной инфекции погибло 57 человек (общее число — 1 222).

Напомним, что специалисты, занимающиеся изучением развития болезни в РФ, прогнозируют 350-450 тысяч заболевших и сроки окончания пандемии на территории России — в августе 2020 года.