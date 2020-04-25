2020-04-24T23:50:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 25 апреля 2020: К 28 апреля больницы будут готовы принять 774 пациента одновременно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 25 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 25 апреля 2020: К концу апреля больницы будут готовы принять 774 пациента одновременноКоронавирус в Белгородской области, последние новости на 25 апреля 2020: К концу апреля больницы будут готовы принять 774 пациента одновременноФото: "КП" Архив
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Белгородская область продолжает готовиться к большой волне возможных пациентов с коронавирусной инфекцией. Число заболевших в последние дни наглядно свидетельствует, что риски велики и если еще совсем недавно рост заболевших за сутки исчислялся несколькими людьми, то сейчас счет идет на десятки. Всего на 24 апреля в области зарегистрирован 221 пациент с COVID-19. В Белгороде таких — 67 человека, в Старом Осколе — 30, в Вейделевском районе — 23, в Белгородской районе — 21, в Валуйском городском округе — 20. Есть заболевшие и в других районах области.

К концу апреля в регионе развернут еще 398 коек

К 28 апреля в Белгородской области развернут еще 398 коек для лечения заболевших COVID-19, сообщили на ежедневном брифинге, посвященном проблеме распространения коронавирусной инфекции в регионе. По словам заместителя начальника департамента здравоохранения области Ирины Николаевой, эти койки добавятся к уже работающим на территории региона площадкам. Таким образом к 28 апреля в регионе будут готовы одновременно принять до 774 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

На данный момент в Белгородской области работают четыре больницы, принимающих пациентов с COVID-19. Принимать больных готовы инфекционная клиническая больница имени Павловского, инфекционное отделение Старооскольской окружной больницы имени Луки Крымского, инфекционное отделение Алексеевской центральной районной больницы, а также терапевтический корпус городской больницы №2 Белгорода.

Больных готовы будут принять в хирургии Белгорода и Чернянской ЦРБ

С 28 апреля к ним добавятся еще 2 площадки — хирургический корпус городской больницы №2 Белгорода на 342 койки и инфекционное отделение Чернянской ЦРБ на 56 коек. Подчеркивалось, что все они, согласно требованиям Минздрава Российской Федерации, оборудованы кислородной подводкой, которая подразумевает как неинвазивную, так и инвазивную вентиляцию легких.

Также в рамках межрегионального сотрудничества 20 апреля было заключено соглашение с Курской областью о возможности взаимного использования коечных фондов региона. При неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации обе области смогут прийти другу на помощь, принимая пациентов с COVID-19. Особо важно, что подобная мера не отразится на качестве предоставляемой медицинской помощи каждым из регионов своим жителям.

Ирина Николаева подчеркнула:

- Мы сейчас работаем над ситуацией и просматриваем возможные риски, чтобы быть готовыми в полном объеме оказать медицинскую помощь на должном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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