Белгородцы могут помочь выйти Кириллу Александрову в финал конкурса «Голос. Дети»

Услышать выступление шестиклассника из Белгорода Кирилла Александрова можно будет сегодня, 17 апреля в 21.30 на «Первом канале». И если все сложится хорошо и Кирилл наберет достаточное количество голосов зрителей, он сможет пройти в финал шоу «Голос. Дети».

В популярный проект белгородский мальчишка ворвался в феврале этого года. На слепом прослушивании седьмого сезона шоу мальчик исполнил композицию Virtual Insanity группы Jamiroquai. Дмитрий Нагиев тогда сказал: «То, что ты устроил здесь, эту феерию, вакханалию эстрадную, не позволял себе никто. Даже Киркоров приходил - он вел себя скромнее. Поэтому я тебя поздравляю, что ты ворвался в наш шоу бизнес вот таким нахрапом. Это еще не победа во всем «Голосе», но первый кирпичик уже заложен».

Тогда к Кириллу Александрову развернули свои кресла Валерия, Меладзе и Баста. А еще Кирилл спел дуэтом с Валерием Меладзе и вошел в его команду.

Кирилл Александров учится в Белгороде, в школе № 32. он и раньше участвовал в известных музыкальных проектах, таких как «Славянский базар» и детское «Евровидение». И теперь - «Голос. Дети».

Поддержим нашего юного земляка! Белгородцам так нужны сегодня хорошие новости и победы.