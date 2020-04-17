2020-04-17T19:53:46+03:00
Общество

Белгородские спецнеазовцы, кинологи и даже военные повара примут участие в проекте «#ПокаВыДома»

Росгвардия запускает спецпроект для тех, кто оказался на самоизоляции из-за COVID-19
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Федеральная служба войск национальной гвардии запускает специальный интернет-проект «#ПокаВыДома» для всех, кто оказался на самоизоляции из-за коронавируса. На сайте Росгвардии и официальных аккаунтах ведомства, в социальных сетях регулярно будут размещаться видеоролики с уникальными мастер-классами от различных специалистов ведомства. Свой класс покажут спецназовцы, кинологи, специалиыов психологической службы и даже военные повара, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В ходе реализации проекта военнослужащие и сотрудники Росгвардии поделятся навыками поддержания хорошей физической формы в домашних условиях, научат эффективным приемам самообороны, раскроют лайфхаки дрессировки четвероногих питомцев.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Они также обещают рассказать о том, как в условиях самоизоляции сохранить хорошее настроение и бодрость духа. А для гурманов раскроют секреты армейской кухни, покажут, как приготовить вкусные, полезные и разнообразные блюда из простых продуктов.

Проект открывает персональный тренинг от известного легкоатлета, заслуженного мастера спорта Российской Федерации, участника Олимпийских игр в Пекине и Лондоне военнослужащего Приволжского округа Росгвардии старшего лейтенанта Ильи Короткова.

С видеоматериалами интернет-проекта можно ознакомиться ссылке.

Полковник Алексей Арбузов тренируется с детьми..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках
Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается
Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн
Новые правила, по которым можно получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, будут действовать до 31 декабря 2020 года
Новости 24