Белгородские спецнеазовцы, кинологи и даже военные повара примут участие в проекте «#ПокаВыДома»

Федеральная служба войск национальной гвардии запускает специальный интернет-проект «#ПокаВыДома» для всех, кто оказался на самоизоляции из-за коронавируса. На сайте Росгвардии и официальных аккаунтах ведомства, в социальных сетях регулярно будут размещаться видеоролики с уникальными мастер-классами от различных специалистов ведомства. Свой класс покажут спецназовцы, кинологи, специалиыов психологической службы и даже военные повара, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В ходе реализации проекта военнослужащие и сотрудники Росгвардии поделятся навыками поддержания хорошей физической формы в домашних условиях, научат эффективным приемам самообороны, раскроют лайфхаки дрессировки четвероногих питомцев.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Они также обещают рассказать о том, как в условиях самоизоляции сохранить хорошее настроение и бодрость духа. А для гурманов раскроют секреты армейской кухни, покажут, как приготовить вкусные, полезные и разнообразные блюда из простых продуктов.

Проект открывает персональный тренинг от известного легкоатлета, заслуженного мастера спорта Российской Федерации, участника Олимпийских игр в Пекине и Лондоне военнослужащего Приволжского округа Росгвардии старшего лейтенанта Ильи Короткова.

С видеоматериалами интернет-проекта можно ознакомиться ссылке.