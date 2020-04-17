У беременной белгородки и ее годовалого сына нашли COVID-19

В Белгородской области у беременной женщины и ее годовалого сына обнаружили коронавирусную инфекцию. Болезнь у нее и ее ребенка протекает в легкой форме, но и женщина, и малыш находятся под наблюдением медиков в стационаре инфекционного отделения областной больницы.

Ситуацию разъяснила во время сегодняшнего брифинга первый заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова, которая рассказала, что у беременной и ребенка ОРВИ и подтвержденный COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки в области выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эти новые инфицированные по данным департамента здравоохранения либо приехали из Москвы и Московской области, либо контактировали с жителями столицы.

Отметим также, что с 14 апреля все тесты на COVID-19 проводятся в на месте, в регионе, без отправки их для подтверждения в Противочумный институт Москвы.