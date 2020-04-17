2020-04-17T17:05:22+03:00
Коронавирус Covid-19

У беременной белгородки и ее годовалого сына нашли COVID-19

Болезнь у женщины и ее малыша протекает в легкой форме
Ирина ТАРАСОВА
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У беременной белгородки и ее годовалого сына нашли COVID-19.У беременной белгородки и ее годовалого сына нашли COVID-19.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области у беременной женщины и ее годовалого сына обнаружили коронавирусную инфекцию. Болезнь у нее и ее ребенка протекает в легкой форме, но и женщина, и малыш находятся под наблюдением медиков в стационаре инфекционного отделения областной больницы.

Ситуацию разъяснила во время сегодняшнего брифинга первый заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова, которая рассказала, что у беременной и ребенка ОРВИ и подтвержденный COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки в области выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эти новые инфицированные по данным департамента здравоохранения либо приехали из Москвы и Московской области, либо контактировали с жителями столицы.

Отметим также, что с 14 апреля все тесты на COVID-19 проводятся в на месте, в регионе, без отправки их для подтверждения в Противочумный институт Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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